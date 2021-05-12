監察院暫停民眾參觀及婚紗攝影　陳菊指示加強戒備做好防疫

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內爆發6例感染源不明本土病例，遭定調已經進入社區感染，台灣甚至可能進入第三級警戒。對此，監察院12日表示，自即日起將暫停開放民眾參觀院區及婚紗攝影，重新開放日期將另行公告。

中央流行疫情指揮中心11日發布新冠肺炎疫情急升，將疫情警戒提升至第二級後。監察院長陳菊12日上午指示召開監察院安全及衛生防護小組會議，並在會中作出18項緊急防疫措施，強調將全面加強戒備，確實做到疫情防護。

監察院表示，未來將嚴格執行相關防疫措施，除了基本的量測額溫、佩戴口罩與加強環境消毒外，相關業務之執行將儘量改採網路、電子郵件傳送，減少面對面接觸機會。

此外，監察院也取消或延後相關群聚活動，各項會議亦將減少非必要人員參與，並於各會議室座位間距加大或增設隔板，務求防疫滴水不漏。

監察院也說，為確實做好防疫，監察院自即日起將暫停開放民眾參觀院區及婚紗攝影，重新開放日期將另行公告。

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