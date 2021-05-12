22例感染源不明！獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚事件

▲獅子會群聚事件累計有11例本土個案。（圖／曾梓倩製）

記者張乃文／綜合報導

中央疫情指揮中心昨公布新增7例本土案例，有6例感染源尚未查明外，今又再增16例本土病例，3例與宜蘭遊藝場相關、10例與蘆洲男相關，另有3例感染源待釐清。有關此次2起群聚及3例獨立事件，《ETtoday新聞雲》也整理製表解釋其關係。

指揮中心表示，案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者，該起群聚截至目前共計8人確診。

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▲宜蘭羅東遊藝場群聚事件累計8本土病例。（圖／曾梓倩製）

另案1217為50多歲女性，與蘆洲、羅東本土群聚無關，在基隆長庚被驗出，於5月4日至10日間曾經5次前往同一家診所，後來病況持續且嚴重到醫院就醫，被通報確診。

據傳為獅子會前會長的蘆洲男案1203於昨日確診，而今新增案1218、案1219，及案1223至案1230等10人為5女5男，年齡介於50多歲至70多歲，皆因案1203確診，其中1人為案1203同住家人，其餘9人為友人，目前該群聚已有11人染疫。

除了上述2群聚、1獨立個案，指揮中心指出，一名在台北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作的案1220為60多歲女性今確診，但感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者30人；另同樣在北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作的案1221為50多歲女性，感染源仍待釐清。雖2人皆為在萬華區工作，目前仍歸為2起獨立個案。

▲華航諾富特事件37人確診。（圖／曾梓倩製）

單日新增確診者中，還有一例是華航空服員案1222為30多歲女性，為某航空公司空服員，5月5日曾與染疫機師案1187一同執勤至越南，5月9日出現喉嚨痛症狀未就醫，5月10日匡列為案1187接觸者並進行居家隔離，同日接受採檢，於今日確診

關於11日新增的6例不明傳染源本土個案，包括宜蘭羅東群聚事件，案1202為遊藝場員工，剩下匡列採檢對象中，有4人為其同事及常客（案1208、1209、1210、1211）核酸檢測陽性確診；而新北蘆洲則是案1203，為本國籍60多歲男性。

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