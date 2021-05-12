連勝文怒嗆陳時中「不普篩」維持抗疫神話　何時能得到歐美疫苗

▲本土病例新增16例，國民黨智庫副董事長連勝文痛批陳時中與民進黨政府。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行指揮中心今（12）宣布，新增16例本土確診病例、1例調查中，對此國民黨智庫副董事長連勝文就發文怒嗆陳時中與民進黨政府，過去就對於疫苗政策表達關切，到底何時能夠取得有效的歐美疫苗，而且面臨疫情可能大爆發，應該要放棄選舉思維，不能再像過去，認為只要不普篩就不會增加確診人數，就可以維持抗疫成功的神話。

連勝文在臉書發文指出， 當許多國家逐漸從疫情中恢復正常，甚至全球疫情最嚴重的美國，都宣布7/4要全面解封時，台灣竟然進入疫情最嚴重的階段！民進黨政府明顯有疏失，但蘇貞昌居然是叫民眾要收心！「而我想問蘇貞昌及陳時中一個老問題，台灣到底要什麼時候才能獲得足夠的、歐美生產的高效能且低副作用的疫苗？還是我們只能土法煉鋼，鎖國再加封城，叫大家都躲起來？」

▲連勝文質疑陳時中，何時可以取得高效的歐美疫苗。（圖／路透）



連勝文說，他與國民黨智庫從去年就關切民進黨在疫苗政策上的諸多失誤，而民進黨及其官員無法解決問題，只能動用網軍及御用媒體鷹犬，無所不用其極的抹紅及攻擊我，以及任何質疑他們的學者專家！「現在我想請問這群白癡網軍及俗仔鷹犬，你們除了會叫人家去大陸打疫苗之外，有無任何方法能幫助豢養你們的主子分憂解勞？想辦法變出數量足夠又品質好的疫苗？」

連勝文痛批民進黨，為了粉飾太平，維持自己抗疫成功神話，因此許多疫情資訊都不透明，例如確診者的足跡！他們的理由是為了避免民眾恐慌，但資訊不透明反而造成更多民眾的恐慌，不管是內湖菜市場或是大安區的國宅，結果只是讓可能被影響的民眾內心既惶恐又憤怒！因此若民進黨官員還有良心，就不要基於政治理由封鎖訊息！資訊透明才能讓民眾有足夠的警覺心，做好防疫工作，避免更多民眾被傳染。

▲連勝文表示，不能再像過去一樣，不普篩就不會增加確診來維持抗疫神話。（圖／指揮中心提供）



連勝文強調，面臨疫情可能大爆發，民進黨政府應該要放棄選舉思維，不能再像過去，認為只要不普篩就不會增加確診人數，就可以維持抗疫成功的神話！現在這種嚴峻的情況，是否應該擴大篩檢，找出可能的病患？

連勝文說，台灣的生技業者有能力製造出許多高準確度的篩檢工具，也有出口相關產品到其他國家，唯獨台灣就是不用！在日本，去便利超商就可以篩檢，而美國只要到藥房或是超市，也可以篩檢，台灣卻嚴格限制篩檢的方式及對象，因此面臨社區感染，又找不到源頭，這是否與民進黨因政治考量而拒絕擴大篩檢有關？若這是錯誤政策難道還不改嗎？

連勝文呼籲，在台灣進入疫情最嚴峻的時刻後，這些全台巡迴演出，享受掌聲及鎂光燈，自認為抗疫英雄的民進黨官員，就已經從神壇摔下來了！若不想從台灣的英雄變成遭人唾棄的對象，就好好的根據專業，而非政治選舉算計，來處理防疫相關事務吧！

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