找到人了！「接觸者夫妻」爽遊金門　手機關機、神隱躲居家隔離

▲金門縣政府12日再次緊急召開疫情應變會議。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

台灣本土出現多起感染源不明病例，相關單位緊急疫調、追查足跡，逐一匡列隔離。不料金門縣政府12日證實，有一對居家隔離的夫妻在金門旅遊，還故意拒接電話、關機，甚至妨礙疫調，導致衛生局花了大量人力、時間才找到人，後續將釐清是否裁罰。

金門縣府12日在疫情應變會議指出，經與經其他縣市疫調，縣府11日晚間獲報有2名遭匡列的居家隔離者抵金旅遊。但這對夫婦疑因恐懼，不接電話，又關機失聯，甚至妨礙疫調，導致縣府相關單位花費許多人力、時間尋找。

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▲縣長楊鎮浯說重話，強調對於不願配合的當事人，必須強勢處理。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府指出，金門醫療能量有限，從去年初以來，一直從嚴執行防疫工作，用高規格的標準抗疫，已請衛生局就事實進行評估，若該案件有惡意隱匿情事，將對2人從嚴、從重裁罰，以儆效尤。

縣府表示，相關單位找到人後，已依程序進行一人一戶安置，目前初步檢驗結果均為陰性，但為了安全起見，仍會將檢驗數據送往台灣本島，以完全掌握情況。至於與這對夫妻同團的團員，在觀光處安排下已於12日上午返台，所到之處也已進行清潔、消毒作業。

▼為了防疫，金門縣府砸上千萬元，全額補助縣民施打疫苗。（圖／金門縣府）

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