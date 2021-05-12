阿公店2確診「工作特殊」難找感染源！陳時中：親密接觸防護沒做好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增16例本土病例、1例調查中，本土個案中其中有2例是萬華阿公店工作者，感染源待釐清，外界也關心是否因為工作樣特殊，導致找不到感染源？對此，陳時中表示「我是沒去過，但如果親密接觸，口罩沒戴好，就有疑慮，會請警政單位積極去查，發現違規就開罰，做不到防疫就停業。」

案1220為60多歲女性在台北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎，醫院採檢通報，於今日確診（Ct值25），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診（Ct值16），感染源待釐清，初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

而針對工作樣態疑慮，陳時中表示「大致上這樣的可能性會有，如果有相關親密接觸，個人防護又沒做好，就有疑慮，會針對這些情況和場所積極檢查，會請警政單位和地方政府積極去看，如果沒有把個人防護做好，就要開罰，若做不到就要停業。」