萬華阿公店2人確診！陳時中證實：在「雙和、仁愛醫院」被驗出

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增16例本土病例，1例調查中。指揮官陳時中也證實，其中案1220和案1221一個是在雙和醫院，一個仁愛醫院被驗出來。

今日新增個案包括3例為宜蘭遊藝場群聚接觸者（案1216、案1231、案1232），10例為案1203接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230），3例感染源待釐清（案1217、案1220、案1221）；1例調查中個案為案1187接觸者（案1222）。

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由於今早也傳出雙和醫院驗出確診者，急診室醫護全數採檢。陳時中今在記者會上也證實，案1220和案1221一個是在雙和醫院，一個仁愛醫院被驗出來。而萬華阿公店2確診居住地分別是北市跟新北，只是工作地點都在萬華區。

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