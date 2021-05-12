快訊／「雖然會有小小不適」　陳水扁：明天，我要去打疫苗！

▲陳水扁日前躺床進行睡眠呼吸檢查。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）



記者董美琪／綜合報導

台灣單日新增16例為本土病例，創疫情以來單日紀錄！前總統陳水扁12日晚間表示，明天他要到醫院打疫苗，呼籲大眾做好防疫，大家一起來注射疫苗。

日前，陳水扁才在臉書PO出「全身貼滿電線」近況照片，因為重度睡眠呼吸中止症，到醫院檢查，照片引起關注。今天台灣本土確診人數創新高，陳水扁表示，經醫療團隊評估，65歲的他目前狀況可以打疫苗。

陳水扁指出，打疫苗雖然會有小小不適，「但打疫苗可以大幅降低感染風險，可以增加台灣群體免疫力。縱有小小不適，比起COVlD-19的危害更大，顯得微不足道。」

陳水扁聽從醫囑，經安排明天（5/13）下午1點半在高雄長庚醫院醫學大樓施打疫苗「誠摯呼籲做好防疫，人人有責！注射疫苗，大家一起來！」