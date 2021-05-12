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快訊／宜蘭羅東「銀河百家樂」再增3確診　活動足跡曝光！

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增16例本土病例、1例調查中。今也公布昨天宜蘭銀河百家樂今再新增3確診個案，案1216、案1231、案1232。指揮中心也公開確診個案相關足跡。個案除了曾有銀河百家樂活動史，還有去三媽臭臭鍋羅東中山店、老將自助餐、羅東店八方悅等鍋物、全聯宜蘭。

案1216、案1231、案1232分別為30多歲女性、未滿10歲男童及60多歲女性，其中案1216為宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場員工，案1231為案1211接觸者，案1232為案1210接觸者。

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陳時中表示，3人近期無出國，亦無疑似症狀，因該遊藝場發生群聚事件，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診（案1216 Ct值15；案1231 Ct值26；案1232 Ct值32），該起群聚截至目前共計8人確診；個案活動史及接觸史持續調查中。

▲▼遊藝場群聚事件8本土病例（圖／曾梓倩製）

▲遊藝場群聚事件8本土病例（圖／曾梓倩製）

而陳時中日前也已經宣布台灣進入社區感染二級，停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動，民眾要落實全程配戴口罩、落實實聯制、體溫量測、人流管制等，無法落實相關措施的場所，要暫時停止營業。

一週內要恢復原本已經停止採檢的處所，因應擴大採檢，醫療院所要積極採檢，基層診所只要發現疑似症狀，就要立即轉檢，另外，也會擴大匡列，及早發現下一層感染的可能性，專責醫院一週內也要恢復隔離病房運作。

另外，因為要擴大匡列接觸者，各地方政府要擴增防疫旅館，因為一人一戶防疫旅館需求會大增。陳時中也強調，現在相關防疫物資非常足夠，且產能持續維持中，民眾不用搶購。

▲▼0512遊戲場群聚事件公共場所足跡。（圖／疫情指揮中心提供）

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