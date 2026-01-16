台美關稅15%！時事粉專揭談判過程「1細節」：中國肯定大跳腳

▲台美關稅貿易談判達成協議。（圖／翻攝直播）

記者鄺郁庭／綜合報導

台美關稅在美國時間15日揭牌，台灣取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對於此次談判，時事政論粉專「美國台灣觀測站」點出一個細節，特別提到雙方簽署地點是在「美國商務部」，「不在AIT這個名義上的民間組織」，直言這種政府對政府的模式「中國肯定是要大跳腳了。」

粉專「US Taiwan Watch：美國台灣觀測站」稍早發文喊「重磅」，指出美國商務部宣布與台灣達成關稅協議，強調「關稅降至15%而且不疊加」，並點名這次是由行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮領銜，與美方商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）完成談判。

政府對政府模式「中國肯定大跳腳」

觀測站特別提到，雙方簽署地點是在美國商務部，「不在AIT這個名義上的民間組織」，直言這種政府對政府的模式「中國肯定是要大跳腳了」。

觀測站也分析，台灣從先前被提及的32%一路往下談，先降到20%，如今再到15%，「降稅幅度是最大的國家之一」。可台灣目前為止，幾乎沒有拿出任何除了半導體業投資之外的籌碼，甚至還獲得額外品項的降稅，因此推測，後續可能會有協議，來處理雙方的關稅和非關稅障礙的問題。