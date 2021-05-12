快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和、新店、萬華都有個案

▲立法院衛環委員會陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／台北報導

國內新冠疫情一夕驟變，昨（11）日有6名本土確診找不到感染源後，今日包括北北基、宜蘭再傳出有人染疫，足跡還遍布南部，疫情警戒恐升級至第3級。上午多縣市連環爆出確診，記者接獲消息傳出，在基隆中正區、新北中和區、新店區、台北市萬華區都有個案，蘆洲後續則有7、8人確診，超過10例，但詳情仍待指揮中心下午說明。

網路上昨晚流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒4天無出國史的病人，而檢驗PCR陽性；宜蘭傳出有小學生確診，全班23名學生緊急停課消毒；台北萬華有在「清茶店」工作的女子染疫，雙和醫院也爆出有患者確診，急診醫護人員全部採檢，但所轄衛生局、醫院皆無法證實，表示一切靜待指揮中心統一說明。

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有消息人士指出，在基隆中正區、新北中和區、新店區、台北市萬華區都有個案，宜蘭傳播鏈持續有人確診，包括國小學生，蘆洲後續有7、8個人確診。累計超過10人中鏢，但詳情仍靜待指揮中心於下午2時記者會說明。

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