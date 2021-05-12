本土疫情嚴峻！全台出動3千人力「重點區域提高消毒頻率」

▲全國防疫消毒大隊持續環境消毒。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

全國環保機關投入防疫消毒工作人力約3千人，環保署表示，自去年有疫情至今，持續於公共環境場域執行環境消毒工作，不過，這兩天台灣新冠肺炎疫情升溫，環保署今（12日）表示，將在重點區域加強消毒頻率。

環保署日前盤點出7657處人潮較多且出入頻繁場所，加強公共環境消毒，全台投入防疫消毒工作人力約3千人，自新冠肺炎疫情發生起迄今，持續於公共環境場域執行環境消毒工作。全國重點戶外公共環境消毒區域包括一、交通場站（捷運、火車、公車、計程車招呼站）763處。二、人潮聚集場所，包括市場、商圈夜市、百貨賣場等2003處。三、學校、民眾洽公機關3419處，和四、其他如社區活動中心、宮廟、公園、圖書館、防疫旅館或集中檢疫場周邊1472處。

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環保署今受訪說明，消毒人力仍維持3千多人，主要任務有兩項，一是人潮聚集多的場所和車站等列管加強，二為機動性，只要有衛生單位通知有疫調足跡時，就會前往消毒，相關數據也都正在盤整、聯繫中。而疫情這兩天升溫，環保署表示，正常情況一週消毒一次，但現在一週兩次，並強調「會提高消毒頻率」，尤其是台北市等重點場所。

環保署呼籲，防疫工作需全體國人共同努力，除了落實保持社交距離、勤洗手、戴口罩外，也再次呼籲使用後的口罩請丟入垃圾桶。防疫消毒大隊將堅守環境消毒崗位，做好環境消毒工作，請國人安心。