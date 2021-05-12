社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

▲新冠疫情升溫，新北市長侯友宜親自到蘆洲區柳堤公園視察消毒作業。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

台灣昨新增7例本土確診案例，其中6例感染源不明，各地方政府防疫升級。新北市長侯友宜12日上午於應變會議中指示，可能走到封程階段，而根據去年兵推演練，若達大規模社區感染階段，市民將禁足21天，每人1周僅能外出3次採買物資，外出者還要全程攜帶身分證或通行證。

侯友宜上午受訪時表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

新北市去年兵推演練大規模社區感染，分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

根據封城規範，民眾需禁足21天，每人每周外出3次購買民生物資，採購、工作及就醫需外出者要攜帶身分證或通行證，外出不得搭乘大眾交通運輸，且需依照管制時間外出以便分流，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

大眾交通運輸規範，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車將會減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。

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