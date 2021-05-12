快訊／驚傳基隆婦人「發燒4天」確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、黃彥傑、李佳蓉／綜合報導

國內疫情一夜大爆發，11日新增6例不明感染源之本土病例，分布於宜蘭羅東級新北蘆洲，但沒想到今日又傳出基隆有確診，網路上也流傳一名婦人發燒4天、無TOCC結果採檢PCR陽性，其女兒上班的北市大樓昨晚也緊急消毒。對此，指揮中心指揮官陳時中一早到立院備詢時並未否認；上午基隆市長林右昌緊急召集衛生局、消防局等相關單位研商。

網路上今（12日）流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒4天無出國史的病人，而檢驗PCR陽性。消息傳出，陳時中今天一早到立法院備詢時並未否認，僅表示下午會在記者會上說明。可說疫情進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

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《ETtoday新聞雲》記者12日上午直擊疑似基隆確診者女兒上班的該棟大樓，目前大樓全面管制，而保全僅透露大樓11日晚間整棟大樓消毒。此外，據現場民眾表示，目前大樓中某一層樓全面禁止民眾出入，其餘樓層則正常運作。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。