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國旅小確幸全沒了！升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業

▲疫情解禁後天氣連日高溫，雲林劍湖山世界遊客今日正式開放小威の海盜村水樂園，入園人數明顯增加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲若升級為第三級警戒階段，主題樂園就須全數暫停營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，本土確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，近日恐升級到第三級警戒階段，屆時非必要的營業場所都須關閉，禁止室外10人、室內5人以上的活動，言下之意等於觀光主題樂園、風景管理處都須關閉，國旅活動等同歸零。

觀光局國旅組表示，須視第三級警戒階段規範到哪個程度，若需要非必要營業場所關閉，觀光局就會轉知業者配合辦理，統一暫停營業。目前仍在第二級警戒階段，屬於人流總量管制，業者過去已有類似經驗，因此都可接受。

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觀光局技術組表示，假設升級為第三級警戒階段，必須禁止室外10人、室內5人以上的活動，那等於風景區無法開放，遊樂區也必須暫停營業。稍晚將視指揮中心公布結果，適當調整管制措施。

▲劍湖山。（圖／劍湖山提供）

▲目前主題樂園已進行人流管制。（圖／劍湖山提供）

依據中央流行疫情指揮中心110年5月11日宣布自即日起至6月8日，提升疫情警戒標準至第二級，交通部觀光局轄管國家風景區、觀光遊樂業景點之防疫措施及上述期間預定辦理之大型群聚活動調整資訊如下：

【國家風景區】
1、 入口管理：
（1） 封閉型景點：採單一出入口，管制遊客進出動線、景區遊客量≧容留量(園區承載人數50%)時，採分時分流管制措施辦理、人群分流進入，另利用廣播提醒遊客分散，保持社交距離。
（2） 景點遊客量≧ 容留量(依景點面積及1.5公尺防疫安全距離計算)，派員於重要節點進行總量管制或分流入場，並加強宣導相關防疫資訊及保持社交距離政策、協調公、民營交通船業者，保持社交距離，減少每艘船載客量
2、 防疫宣導：利用官網、社群媒體(如臉書「旅行台灣」、「喔熊」粉專)、LED電子看板等方式，以加強防疫宣導與保持社交距離。
3、 自主健康管理：確實要求第一線景區服務人員值勤前量測體溫、值勤中全程配戴口罩、如出現疑似症狀應立即停班就醫治療環境設施衛生及檢疫處理。
4、 環境設施衛生：針對遊客經常接觸之處，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等區域，用酒精、稀釋漂白水、次氯酸水等擦拭消毒1天6次(上午3次、下午3次)。


【觀光遊樂業】
一、觀光遊樂業防疫升級措施
（一）防疫總量管制：觀光遊樂業即日起實施防疫安全承載量(園區遊客總承載量50%)之承載量達50%、55%、60%為管制點，分別訂定C級、B級及A級行動方案，建立開園後通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制，即時預警分流遊客，而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。
（二）因應疫情加強作為：為防治嚴重特殊傳染性肺炎，依中央流行疫情指揮中心公布「防疫專案」加強防疫措施，並按「新冠肺炎（COVID-19）」防疫新生活運動：實聯制措施指引，執行相關防疫措施，如防疫宣導、自主管理、入口管理、全程戴口罩、實聯制，人潮聚集的戶外場所採用「人數總量管制」方式進行管控，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離外，景點設施與主題樂園遊樂設施，定期辦理環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，提高環境清潔消毒頻率，平日至少4次以上、假日至少8次以上，如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所水龍頭及便器、遊樂設施等環境設施清潔。

【大型群聚活動調整資訊】
1、 活動取消：
（1） 東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」。
（2） 參山處「獻給媽媽貴婦下午茶」。
2、 活動延期：
（1） 東北角「福隆國際沙雕藝術季」（延至6月8日後開幕）
（2） 東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」（延至7月22日）
（3） 參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集-彰化田尾場」（後續公告日期）
（4） 參山處「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」（後續公告日期）
（5） 參山處「愛玩中彰小鎮旅展市集」（後續公告日期）
（6） 鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」（後續公告日期）。

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