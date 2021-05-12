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北榮、新光「未來2周預約爆滿」　新冠疫苗昨接種1.1萬劑再創新高

▲▼台北榮總疫苗接種狀況。（圖／北榮提供）

記者嚴云岑、許展溢／台北報導

新冠肺炎爆出多起感染源不明本土病例，指揮中心也多次催促符合公費資格者盡快接種疫苗。陳時中今（12）日出席立院衛環會備詢時公布，昨日打了1.1萬劑，目前累計11萬人接種，還有19萬劑可打，有人擔心會打不到第二劑，但施打速度慢比打不到更糟糕，鼓勵大家積極施打。

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，現又傳出基隆有確診病例。衛福部長陳時中今（12）日赴立法院衛環會進行專案報告並備詢，他強調，疫情已經很嚴峻，社區有不只2條隱形傳播鏈，需要大家提高警覺。至於是否又有新增個案，下午再一併報告。

陳時中表示，公費新冠疫苗已開放到第八類，目標族群450萬人，現在還有19萬劑可打，「不怕打不夠，只怕打太慢。」呼籲民眾不要擔心打不到第二劑，應該儘速施打。

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▲▼立法院 衛環委員會陳時中堵訪 眉頭深鎖 臉色凝重。（圖／記者屠惠剛攝）

《ETtoday新聞雲》上午詢問多家醫院，院方均表示民眾接種踴躍。台北榮總未來2周都「預約滿檔」，65歲長者5/10、11分別施打130針、165針。三軍總醫院這2天各開放80人、160人預約，全數約滿。

新光醫院表示，目前疫苗門診都是排滿狀況，原本都是一週滿，但昨天開始已經是兩週滿，預計要研擬增加施打。副院長洪子仁進一步說明，從諾富特飯店事件之後，加上本土個案起來，民眾風險意識提升，施打量跟著上來，現在都是顯示額滿情形，原本一天不到10位民眾施打，現在一天有60位，暴增3倍，現在預約就要等到第三週後，甚至更久，呼籲民眾疫苗有限，要趕快預約，不然連施打的機會都沒有。

台大則指出，一有疫苗可以施打時，公費每天100至120位，自費部分200至240位，無法說是不是因為疫情升溫而有搶打潮，不過兩週內都已經額滿，現在掛號也是要兩週後才有可能預約的到。

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