　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆也傳確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只2條」

▲▼衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，現又傳出基隆有確診病例。衛福部長陳時中今（12）日赴立法院衛環會進行專案報告並備詢，他強調，疫情已經很嚴峻，社區有不只2條隱形傳播鏈，需要大家提高警覺。至於是否又有新增個案，下午再一併報告。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源待釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

指揮中心為此提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚網傳基隆某醫院收治了一名發燒4天，無TOCC病人，採檢PCR陽性。陳時中接受堵訪被問及此事，他表示，下午再跟大家報告，可說疫情進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

▲▼網路流傳基隆有醫院出現確診者，發燒四天檢出新冠肺炎陽性。（圖／網友提供）

▲網路流傳基隆有醫院出現確診者，發燒4天檢出新冠肺炎陽性。（圖／網友提供）

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。

陳時中表示，該項重大決定是在昨天召集相關部會討論後，中午由蘇貞昌院長來到指揮中心決定，再由蘇院長向蔡總統報告。有媒體問到昨日確診案爆出後，是否代表社區有2條隱形傳播鏈，他表示，「可能更多」。不過，對於普篩他依然保持反對態度，只說「這樣只會讓情形更亂」，但其調擴大篩檢有必要性，應該要大家一起動員，把圍堵效率提高。

ET快訊
快訊／陳時中：今天可能進入「第三級」　突向立院告假
快訊／台78自撞車禍！　2人死亡
快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　校園全部不開放
快訊／基隆也爆確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只
陳時中不願面對的真相！　揭密「雙北社區感染」不明感染源風暴
宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆也傳確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只2條」

宜蘭防疫消毒總動員　兩夜市休市1天、風景區車輛總量管制

演唱會取消！嘉義男怨退火車票被扣60元　最慘女退民宿秒噴5500元

陳時中不願面對的真相！　揭密「雙北社區感染」不明感染源風暴

買咖啡也被叫簽名！網友直擊麥當勞實名制　點名傳統市場才是重點

10天前疾呼「進入社區感染」PO文曝　醫獲讚先知嘆：當時還被攻擊

醫師曝防疫4大現象「這樣很好」！　百人分享：還有這些不一樣

本土+7！她怨4公升酒精250元漲到700元　網友曝口罩也漲了

鴨肉飯加肉110元！客嫌貴「第一次這麼生氣」　業者：要人工處理

台灣疫情拉警報！　《彭博》曝「世界防疫模範」2個最大隱憂

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

基隆也傳確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只2條」

宜蘭防疫消毒總動員　兩夜市休市1天、風景區車輛總量管制

演唱會取消！嘉義男怨退火車票被扣60元　最慘女退民宿秒噴5500元

陳時中不願面對的真相！　揭密「雙北社區感染」不明感染源風暴

買咖啡也被叫簽名！網友直擊麥當勞實名制　點名傳統市場才是重點

10天前疾呼「進入社區感染」PO文曝　醫獲讚先知嘆：當時還被攻擊

醫師曝防疫4大現象「這樣很好」！　百人分享：還有這些不一樣

本土+7！她怨4公升酒精250元漲到700元　網友曝口罩也漲了

鴨肉飯加肉110元！客嫌貴「第一次這麼生氣」　業者：要人工處理

台灣疫情拉警報！　《彭博》曝「世界防疫模範」2個最大隱憂

彰化防疫升級！端午龍王祭縮小規模　學校暫停開放畢典取消

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

白內障要放到熟了再手術？　醫生破解迷思

快訊／中永和、五股、三重即刻起全區大消毒　新北校園全部不開放

股匯雙殺！新台幣早盤貶值逾1分　來到27.97元

台南工廠300公斤鋼材被偷　竊賊右胸「日本武士」刺青露餡

474家上市櫃股東會人數需控管　室內不得超過100人！

台中魚市場搬2.05億　吃下中部最大婚宴廣場停車場

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

生活熱門新聞

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

基隆也傳確診者！陳時中未否認

1夜炸出7本土　2條隱形傳播鏈曝光

確診女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人」

官兵自拍喝酒瘋傳　露臉嗆長官

防疫新規一次看！網哭：怎麼上班

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

6招追到女神級女友　他實測1招就動心

更多熱門

相關新聞

他怨退火車票被扣60元　釣出最慘苦主

他怨退火車票被扣60元　釣出最慘苦主

台灣新冠肺炎疫情一夜炸出7例本土個案，許多活動為了因應防疫，紛紛宣布取消或延期。一名網友11日下午4時許在臉書「爆怨2公社」PO文表示，本來要去台北看的演唱會取消了，只好去台鐵退火車票，還被扣了60元的手續費，心情真的很差，沒想到意外釣出另一名苦主，取消民宿訂房被沒收5500元的訂金，荷包直接瘦一圈。

蘇貞昌籲「收心防疫」　孫大千批：是誰一直要台灣人放心？

蘇貞昌籲「收心防疫」　孫大千批：是誰一直要台灣人放心？

網直擊麥當勞實名制　買咖啡也要簽名

網直擊麥當勞實名制　買咖啡也要簽名

10天前疾呼「進入社區感染」PO文曝　醫獲讚先知

10天前疾呼「進入社區感染」PO文曝　醫獲讚先知

印度疫情失控！　總理莫迪缺席G7峰會

印度疫情失控！　總理莫迪缺席G7峰會

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫Covid19隱形傳播鏈

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

基隆也傳確診者！陳時中未否認

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面