基隆也傳確診者！陳時中未否認　坦言社區隱形傳播鏈「不只2條」

記者嚴云岑／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，現又傳出基隆有確診病例。衛福部長陳時中今（12）日赴立法院衛環會進行專案報告並備詢，他強調，疫情已經很嚴峻，社區有不只2條隱形傳播鏈，需要大家提高警覺。至於是否又有新增個案，下午再一併報告。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源待釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

指揮中心為此提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

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昨晚網傳基隆某醫院收治了一名發燒4天，無TOCC病人，採檢PCR陽性。陳時中接受堵訪被問及此事，他表示，下午再跟大家報告，可說疫情進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

▲網路流傳基隆有醫院出現確診者，發燒4天檢出新冠肺炎陽性。（圖／網友提供）

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至 6 月 8 日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。

陳時中表示，該項重大決定是在昨天召集相關部會討論後，中午由蘇貞昌院長來到指揮中心決定，再由蘇院長向蔡總統報告。有媒體問到昨日確診案爆出後，是否代表社區有2條隱形傳播鏈，他表示，「可能更多」。不過，對於普篩他依然保持反對態度，只說「這樣只會讓情形更亂」，但其調擴大篩檢有必要性，應該要大家一起動員，把圍堵效率提高。