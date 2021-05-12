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印度B.1.617.2變種毒株　恐比英國變種「傳染力高出6成」！

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度變種病毒恐比英國變種傳染力高出6成，圖為新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）顧問比利時魯汶大學生物統計學家溫思勒斯（Tom Wenseleers）教授指出，印度「B.1.617.2」變種毒株恐怕比起首見於英國肯特郡的變種「B.1.1.7」的傳播速度還要快上60%，而B.1.1.7的傳染性是原本新冠病毒的1.6倍，推估下來印度B.1.617.2變種則可能高出2.6倍。

據《每日郵報》報導，溫思勒斯推文表示，以印度數據估計，印度B.1.617.2比英國B.1.1.7多出10%的單日增長優勢，可轉化為60%的病毒傳染優勢，表明印度這支變種株的傳播速度更快，在印度部分地區更是將其他類型的病毒排除在外，此外，英國變種比武漢發現的病毒株的傳染力高出1.6倍，如果再加上60%，那麼，印度B.1.617.2毒株的傳染力將是原病毒的2.6倍。

英國數據則顯示，印度B.1.617.2在英國至少出現520例，占比也越來越高，光在倫敦就有40%的病例是來自這支變種。英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，這是一種具高度傳染性的變種病毒，可能比英國變種更強，將持續密切觀察。

英國倫敦大學學院數學教授佩格（Christina Pagel）卻認為，印度B.1.617.2毒株可能「戰勝」（outcompeting）英國B.1.1.7變種，而英國公共衛生部也承認，B.1.617.2可能在某種程度上取代了B.1.1.7。

►印度B.1.617.2毒株擴散！倫敦近40％染變異　政府警告：傳染性更強
►印度變種病毒B.1.617升級！　WHO列為「令人擔憂的變種病毒」
►印度驚現「3532種令人擔憂的變異病毒」！　專家指第3波疫情將來襲

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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