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疫情警戒！全台活動異動懶人包　桃園熱氣球延期、台北大縱走取消

記者彭懷玉／綜合報導

昨天一口氣新增7本土案例，其中6例是不明感染源，導致疫情警示升為第二級，今（12日）恐會再提高到第三級，全台各地接連取消或延期大型活動。《ETtoday新聞雲》統整節慶、活動異動取消及延期異動，提醒大家，出門務必戴好口罩、落實勤洗手並保持社交距離，保護好自己與他人。

▲台北大縱走路線再加第8段。（圖／大地處提供）

▲台北大縱走。（圖／大地處提供）

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停辦
台北大縱走指南茶香步道
原訂5月29日舉辦的台北大縱走指南茶香步道導覽活動取消。

2021碧潭水舞
原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前落幕，連同碧潭東岸設置約72公尺長、7公尺高的星光草皮光雕投影也會同步熄燈。

▲▼疫情嚴峻，冬山鄉長林峻輔11日宣布，2021三奇美徑稻浪音樂會及熱氣球嘉年華取消。（圖／冬山鄉公所提供，下同）

▲冬山鄉長林峻輔11日宣布，2021三奇美徑稻浪音樂會及熱氣球嘉年華取消。（圖／冬山鄉公所提供）

冬山熱氣球嘉年華
今年三奇美徑「冬山熱氣球嘉年華」停辦。冬山鄉公所表示，考量疫情嚴重，決定停辦5月29日稻浪音樂會和6月5日起共計4天的熱氣球嘉年華活動，不過，今年規劃的梅花鹿騎自行車彩稻田在6月底收割前都能看得到。

端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳、海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節
除日前陸續宣布取消端午龍舟嘉年華、外木山海上長泳活動，基隆市長林右昌11日宣布，今年的海洋老鷹嘉年華遊行、伊斯蘭開齋節等相關活動，因應疫情決定取消。

桃園「2021海風馬拉松」路跑活動、桃園開齋節、「2021桃園管樂嘉年華-管樂踩街」、「2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」均取消。

▲石門熱氣球嘉年華（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲石門熱氣球嘉年華。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

延期
桃園石門熱氣球嘉年華
去年受疫情影響停辦的熱氣球嘉年華，原訂今年從6月19日至27日連續9天擴大舉辦，不料，受疫情影響再度延期，目前尚未確認會延到何時。

福隆國際沙雕藝術季
2021福隆國際沙雕藝術季原訂5月28日開展，目前配合行政院指令，至6月8日前停辦大型活動，因此沙雕季將延後開展日期，延到何時還未定，會再另行公告。

淡水漁人舞台
原訂5月22日至6月6日每週六日舉辦的「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，重新舉辦的日期將視後續疫情走向再另行宣布，目前仍未定。

香魚川路跑
原訂5月15日舉辦的香魚川路跑已延期到9月18日舉辦。

桃園6月份的龍舟競賽也將延至明年舉辦。

澎湖花火節暫停至6月8日

嘉義故宮南院馬拉松延期

台南漁光點點活動延期

6月6日基隆潮境公園夏日海派音樂活動延期

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