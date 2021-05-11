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印度B.1.617.2毒株擴散！倫敦近40％染變異　政府警告：傳染性更強

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂（variant of concern）的變種病毒。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於10日宣布，印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂（variant of concern）的變種病毒，而其另一變種「B.1.617.2」也開始在英國擴散。英國首席醫療官惠提表示，此毒株比英國變種毒株還要更具傳染性，但疫苗效果不會受到影響。

世衛主要流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒。根據BBC報導，該病毒變種存在「雙重突變」。英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，在印度共發現B.1.617.1、B.1.617.2和B.1.617.3等三種變異毒株，其中最具危險性的是B.1.617.2。

據了解，目前在倫敦有37.4％的確診者是感染B.1.617.2毒株，西北部約為17.1％，且只有不到一半的確診病例是旅行歸國者。惠提表示，「我們目前的觀察，B.1.617.2的傳染性相當強，在某些地區已經取代了原本的變種病毒，但後續仍需觀察。」

惠提強調，疫苗對此種變異毒株同樣有效；倫敦大學教授佩格爾（Christina Pagel）也說，「目前沒有證據表明疫苗會失效，鼓勵人們接種還是必要的。」

BBC指出，印度14億人口中，只有2600萬人接種了兩劑疫苗，佔全國人口不到2％；1.24億人只接種了一劑。專家也表示，封城和接種疫苗是阻擋疫情擴散的唯一出路，印度政府必須馬上採取行動，才有望截斷傳播鏈。

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