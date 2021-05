印度B.1.617.2毒株擴散！倫敦近40％染變異　政府警告：傳染性更強

▲印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂(variant of concern)的變種病毒。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)於10日宣布,印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂(variant of concern)的變種病毒,而其另一變種「B.1.617.2」也開始在英國擴散。英國首席醫療官惠提表示,此毒株比英國變種毒株還要更具傳染性,但疫苗效果不會受到影響。

世衛主要流行病學家范科霍芙(Maria van Kerkhove)指出,印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒。根據BBC報導,該病毒變種存在「雙重突變」。英格蘭首席醫療官惠提(Chris Whitty)表示,在印度共發現B.1.617.1、B.1.617.2和B.1.617.3等三種變異毒株,其中最具危險性的是B.1.617.2。

NEW: time for a proper thread on B.1.617.2, the subtype of the Indian variant that has been moved to "variant of concern" today by Public Health England.



First, it’s clear case numbers from this lineage are growing faster than other imported variants have done in the UK. pic.twitter.com/hUUzBvCsY1