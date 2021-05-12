「諾富特延燒」大陸向台灣捐贈疫苗？　國台辦回應





▲大陸國藥集團疫苗，近日被WHO納入全球緊急使用清單。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

近日台灣「諾富特案」疫情延燒，針對大陸是否會向台灣捐贈新冠病毒疫苗和檢測試劑，國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，在這個問題上，民進黨罔顧台灣民眾健康福祉，編造各種荒誕理由百般拒絕，完全是政治心魔作祟。

大陸國台辦12日舉行例行記者會，有陸媒提問，「有台胞希望大陸能夠向台灣捐贈新冠病毒疫苗和檢測試劑。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮說，大陸高度重視台胞的生命健康安全。對在大陸常住台胞，無論是大陸新冠病毒疫苗緊急使用階段還是附條件上市後的接種安排上，均對台胞一視同仁，同等對待。

朱鳳蓮還說，5月7日，大陸國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發生產的新型冠狀病毒滅活疫苗獲得世界衛生組織緊急使用授權，納入全球「緊急使用清單」，是世衛組織認證的安全有效的高質量疫苗。截至5月10日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗3.3296億次。

在此之下，朱鳳蓮強調，「在大陸新冠病毒疫苗和檢測試劑輸台問題上，民進黨當局罔顧台灣民眾健康福祉，編造各種荒誕理由百般拒絕，完全是政治心魔作祟。」

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