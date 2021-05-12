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蘇貞昌要國人收心　江啟臣批卸責：該收心的是蔡英文

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部次長田中光 僑委會副委員長徐佳青 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌面對疫情升溫，呼籲國人該收心了。對此，國民黨主席江啟臣認為，蘇貞昌把台灣疫情的惡化責任推給老百姓，指責民眾該收心了，這是非常不適當的評論，「蔡總統，你該收心了」。

江啟臣12日在臉書指出，台灣人民從去年開始，展現出全民一心，優先防疫，在政府還在宣導「健康的人不用戴口罩」的同時主動戴上口罩，為台灣疫情超前部署，基層防疫人員至今競競業業，為台灣防疫貢獻，台灣人民才是防疫英雄。

江啟臣提到，反觀蔡英文，在全民關心太魯閣事件時，蔡英文關心的是臉書觸及率；在全民關心疫情時，蔡英文卻是一心只想到阻擋人民發起的公投，甚至抹黑本黨是反美豬。

江啟臣提及，反萊豬公投是超過75萬台灣人用一張一張連署單，眾志成城的結果，絕不容總統、政府胡亂造謠，「該收心的不是人民，就是蔡英文總統」。

江啟臣還說，近日國內疫情再現，也發生中央、地方資訊不同步的問題，新冠肺炎疫情已經一年，中央地方資訊落差至今無法解決，侯友宜上週也再次反應「地方政府訊息無法同步」，蔡政府該收心了！該面對問題，發揮中央政府應有的功能，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩！

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