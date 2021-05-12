彰化防疫升級！端午龍王祭縮小規模　學校暫停開放畢典取消

▲彰化縣府5月22日縮小規模舉行龍王祭活動。（圖／ETtoday資料圖）



記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布國內新增7例本土，當中5人屬宜蘭遊藝場群聚、新北1人確診；另有昨日確診案1187的家人1人染疫。彰化縣將於5月22日盛大舉行端午節龍王祭活動，為因應疫情升溫，將縮小規模辦理。

彰化縣政府指出，為避免社區感染風險，防堵疫情進入本縣校園，請各校6/8前暫停開放校園，取消或延期辦理室內100人以上、室外500人以上集會活動及游泳教學。

▲彰化縣長巡視校園。（圖／彰化縣政府提供）

另外針對即將到來的畢業季及會考，教育處指出，校園及校內場地暫停開放、租借。校外教學、畢業旅行延後或取消辦理。畢業典禮採視訊或線上方式辦理、家長或訪客非必要禁止進入校園，如有特殊需要除佩戴口罩外、量測體溫外，全面實聯制，國中會考禁止陪考。

教育處同時請校方落實三級防護「在家量、到校量、隨時量」，隨時關心孩子身心狀況，並落實生病不上課。如孩子如有就診，於當日回報就診結果。

▲彰化縣長巡視校園。（圖／彰化縣政府提供）

文化局指出，5月22日龍王祭活動將縮小規模辦理，取消延期「卦山3號市集-5月份主題日」活動、書香彰化-與大師有約、彰化囝仔好幸福兒童劇、彰化詩歌節、半線詩歌磺溪情、建縣三百 大放藝彩等9項活動。

另外彰化縣警察局6月1日田中分局巡守隊110年度常年訓練活動停辦外，其餘包括常訓術科測驗、守望相助隊講習、志工彰化中隊成長訓練講習、「警察節羽球賽」「志工表揚大會」等等相關活動全部延期辦理。

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