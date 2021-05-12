印度疫情失控！　總理莫迪確定不會親自出席G7高峰會

▲印度總理莫迪將不會親自與會G7。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情仍然嚴重，外交部長周二（11日）指出，總理莫迪（Narendra Modi）將不會親自出席下個月在英國舉辦的七大工業國 （G7）峰會。

綜合外電報導，G7峰會預定於6月11至13日於英國康瓦爾郡舉行，印度外交部長發言人巴奇（Arindam Bagchi）向媒體宣布，莫迪將不會與會，「感謝英國總理強生（Boris Johnson）邀請以特別來賓出席G7峰會，但有鑑於疫情肆虐，總理決定將不會親自出席G7峰會。」

G7成員國為英國、加拿大、法國、義大利、德國、日本和美國。作為本次峰會主辦國，英國先前邀請了印度、澳洲、南韓和南非領導人與會。

▲恆河出現近百具浮屍。（圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01）

G7本月初在倫敦舉行外長會談，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）率團參加，但代表團中2人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），全團立刻進行自主隔離，當時蘇杰生也改以視訊方式參與剩下會議。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度當前累計確診已達2299萬2517人、24萬9992死，不過考量來不及到院、檢驗被拒、官方隱瞞等實情，專家估計實際確診和死亡數都在倍數以上。目前全國火葬場已經超載，11日恆河漂流逾百具屍體，疑因火葬場無法負荷，直接倒往河中。