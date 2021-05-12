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賣場超商「防疫新規」懶人包　家樂福美食街中午起搶先實施實聯制

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商賣場防疫新規懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情升溫，11日日新增7例本土確診案例中有6例為不明感染源，中央流行疫情指揮中心宣布台灣進入社區感染階段，即起升級防疫措施。《ETtoday新聞雲》整理各大超商、賣場祭出最新防疫新規，包括暫停試吃、禁止門市舉辦實體活動外，家樂福美食街、主題餐廳也於中午率先實施實聯制，民眾要多加注意。

●4大超商

●7-11
7-11全門市即起暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲，也暫停開放消費者使用洗手間。另，配合中央疫情指揮中心防疫措施，全門市皆有提供酒精給消費者免費使用，並加強定期清潔門市公共區域，並於座位區將採梅花座提醒，排隊動線也標示保持1.5公尺社交安全距離。

●全家
加強防疫措施，全家全門市同仁全時段戴口罩，同時張貼宣傳海報呼籲民眾進店需戴口罩，加強店舖同仁手部消毒，店內於結帳區、休憩區皆張貼保持社交距離宣傳海報，店員於離峰時段及早、中、晚大夜4個時段的人員交接班時於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒。

●萊爾富
萊爾富全門市休憩區若為台式休憩區即起減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣。另於每日上午1點、6點、10點和下午2點、5點、8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度，當班人員需全程戴口罩，並注意個人衛生及保健，製作咖啡前，手部確實酒精消毒。每日定期做體溫檢測。

●OK mart
OKmart全門市休憩區採梅花座，部分門市可視狀況暫停休憩區，並持續執行人員進出必須戴醫療級口罩、酒精消毒，並於櫃檯結帳區設立等待區，第一位消費者於等待區結帳，與門市人員距離1.5公尺，客席區比照1.5公尺，將消費者之間距離拉開，保持社交距離室內1.5公尺，門市環境定期消毒。

▲▼好市多,內湖好市多。（圖／記者黃可昀攝）

▲好市多撤用餐區餐桌椅。（圖／記者黃可昀攝）

●賣場超市

●好市多
好市多全門市即日起暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤以及進行人流控管，減少2成人流入賣場，並加強消毒頻率。

●家樂福
家樂福最新防疫規定，12日中午起全台量販設置購物中心內含美食街、主題餐廳等正式實施「實聯制」，來店於美食街選擇內用者需以表格填下登記資料，若是在主題餐廳內則以掃描QR Code填寫，若為家族聚餐等可派1人填寫即可，填寫內容有日期、時間、代表者姓名、聯絡方式、同行人數等資料。

另，全台所有門市包括量販店、超市及目前正在改裝的頂好門市全面停止試吃，而原防疫措施持續嚴格執行。

●愛買
愛買全門市即日起暫停試吃並提高消毒頻率，另要求消費者進場量測體溫，且定期手推車消毒，也將每15分鐘廣播宣導保持安全社交距離。

●全聯
全聯全門市即日起暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋；另，暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐、進入賣場也須戴口罩。

●大潤發
大潤發全門市依政府防疫政策執行相關防疫工作，目前僅有新北、桃園、嘉義、台南等地的門店暫停試吃、試用。

●City'super
City'super全門市即日起暫停試吃，針對販售熟食、飲食之攤位則設有遮罩；另針對賣場部分，也定期全面消毒，購物籃及推車每2小時消毒1次，內用座位區更特別增設訂製透明隔板。

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