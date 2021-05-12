10天前疾呼「進入社區感染」PO文曝　醫獲讚先知嘆：當時還被攻擊

記者陳俊宏／綜合報導

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，自己5/1寫的「疫情已經進入社區了，全民大家要拉高警戒」，「當時有人批評我的說法沒根據危言聳聽，現在看起來當初的判斷非常正確。」對此，許多網友大讚是先知，「先知總是孤獨的」。

新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌11日表示，「台灣也有新的狀況」，呼籲國人同胞收心，並裁示「國內防疫措施升級」。同時，中央流行疫情指揮中心也公布新增11例確診，7例本土（含6例不明感染源）、4境外移入，指揮官陳時中宣布已達「社區感染」階段，疫情警戒提升至第二級。

▼蘇一峰獲讚「先知」。（圖／資料照／東森新聞）



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對此，蘇一峰在臉書指出，真心感謝醫療人員，警覺心很強抓到沒有接觸史與出國的社區感染！防疫七局下目前安打連連，靠大家一起努力防守了！

蘇一峰也說，自己在10天前、5/1大聲疾呼，疫情和病毒已經進入社區感染了，應該要全面警戒，當時有人批評、攻擊他的說法沒根據、危言聳聽，「唉.........」，現在看起來當初的判斷非常正確。

蘇一峰5/1寫道，「沒有什麼『疫情可能已經進入社區』，疫情現在就是進入桃園社區裡了！最高風險的一群人享最短的隔離時間，又可以不打疫苗…現在要靠台灣防疫的神秘力量，全民的防疫警覺心了！」如今許多網友大讚蘇是「先知」。

▲▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



▼蘆洲、羅東6名本土病例感染源不明關係圖。（圖／曾梓倩製）

