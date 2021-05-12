「遊藝場是惡夢」2點原因曝　醫：恐不只5人確診！未來一周關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新增7例本土案例，其中6例感染源不明，分別是新北市蘆洲1例和宜蘭縣羅東遊藝場5例。對此，新光醫院感染科主治醫師張藏能認為，遊藝場恐怕不只5人確診，未來一周將是關鍵，如持續出現本土案例，疫情可能不太妙。北醫大胸腔內科主任醫師周百謙則提出2點原因，直言「遊藝場是一個惡夢。」

案1202為本國籍30多歲女性，在羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於11日確診（Ct值20），立即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），還有10人檢驗中。

▼「銀河百家樂」遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。（圖／記者蔡玟君攝）

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▼蘆洲、羅東6名本土病例感染源不明關係圖。（圖／曾梓倩製）



▼指揮官陳時中宣布「進入社區感染階段」。（圖／指揮中心提供）

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11、案1209 Ct值20、案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

對於疫情升溫，指揮官陳時中宣布「進入社區感染階段」。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民受訪時直言，「多點爆發已經出去，病毒一爆出去，通常就收不回來了，建議只要有一點不對勁就要篩檢。」

黃立民認為，不要再設限高風險族群，大家都可以篩檢，有咳嗽要驗都可以。他建議可多做廣篩，避免一時不留意，讓帶著病毒的慢性病病患來住院，就有可能在醫院再爆開。

▼黃立民建議，只要有一點不對勁就篩檢。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▼李秉穎說，所有人都要防範社區說不定有不明的傳染源存在。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



指揮中心專家諮詢小組成員、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎說，找不到明顯感染源的個案，表示在之前一定有一些傳染鏈存在，那傳染鏈是不是已擴散到其他族群，必須要相當警覺，所有人都要防範社區說不定有不明的傳染源存在。

周百謙則直言，遊藝場是一個惡夢，第一，進出人士無法掌握，第二，現場的空氣也是不好；科學防疫有它的極致，目前應該已經不是所謂科學防疫可以做的了，所以他們能夠期待，是不是「天網」系統真的能掌握陽性案例過去幾周或幾天的行蹤。

《聯合報》報導，張藏能認為，遊藝場恐怕不只5人確診，未來一星期將是關鍵，因多數染疫者是3到6天發病，如持續出現本土案例，疫情可能不太妙。

▼周百謙直言，遊藝場是一個惡夢。（圖／東森新聞）

