　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「遊藝場是惡夢」2點原因曝　醫：恐不只5人確診！未來一周關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新增7例本土案例，其中6例感染源不明，分別是新北市蘆洲1例和宜蘭縣羅東遊藝場5例。對此，新光醫院感染科主治醫師張藏能認為，遊藝場恐怕不只5人確診，未來一周將是關鍵，如持續出現本土案例，疫情可能不太妙。北醫大胸腔內科主任醫師周百謙則提出2點原因，直言「遊藝場是一個惡夢。」

案1202為本國籍30多歲女性，在羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於11日確診（Ct值20），立即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），還有10人檢驗中。

▼「銀河百家樂」遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。（圖／記者蔡玟君攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼(未打碼)銀河百家樂，滿點娛樂城,宜蘭確診,晶樺商務飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▼蘆洲、羅東6名本土病例感染源不明關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲▼ 蘆洲、羅東6本土病例感染源不明（圖／曾梓倩製）

▼指揮官陳時中宣布「進入社區感染階段」。（圖／指揮中心提供）

▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11、案1209 Ct值20、案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

對於疫情升溫，指揮官陳時中宣布「進入社區感染階段」。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民受訪時直言，「多點爆發已經出去，病毒一爆出去，通常就收不回來了，建議只要有一點不對勁就要篩檢。」

黃立民認為，不要再設限高風險族群，大家都可以篩檢，有咳嗽要驗都可以。他建議可多做廣篩，避免一時不留意，讓帶著病毒的慢性病病患來住院，就有可能在醫院再爆開。

▼黃立民建議，只要有一點不對勁就篩檢。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼疾管屬記者會_台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／記者呂佳賢攝）

▼李秉穎說，所有人都要防範社區說不定有不明的傳染源存在。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心專家諮詢小組成員、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎說，找不到明顯感染源的個案，表示在之前一定有一些傳染鏈存在，那傳染鏈是不是已擴散到其他族群，必須要相當警覺，所有人都要防範社區說不定有不明的傳染源存在。

周百謙則直言，遊藝場是一個惡夢，第一，進出人士無法掌握，第二，現場的空氣也是不好；科學防疫有它的極致，目前應該已經不是所謂科學防疫可以做的了，所以他們能夠期待，是不是「天網」系統真的能掌握陽性案例過去幾周或幾天的行蹤。

《聯合報》報導，張藏能認為，遊藝場恐怕不只5人確診，未來一星期將是關鍵，因多數染疫者是3到6天發病，如持續出現本土案例，疫情可能不太妙。

▼周百謙直言，遊藝場是一個惡夢。（圖／東森新聞）

北醫大胸腔內科主任醫師周百謙。（圖／東森新聞）

ET快訊
確診大夜女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人專程來」
抓到了！西門町「廚餘桶棄嬰屍」　25歲新加坡情侶2年後被逮
報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出　所長火速下台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診大夜女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人專程來」

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

1夜炸出7本土　2條隱形傳播鏈曝光！北台灣淪陷升至二級警戒

台灣已喪失黃金時機！疫苗數量成關鍵　專家認1狀況很難處理

疫情橫掃一整年！　20年老牌旅行社「大地假期」宣布停業

「遊藝場是惡夢」2點原因曝　醫：恐不只5人確診！未來一周關鍵

6招追到「女神級」女友　他實測1招就讓性感教主動心！

婚宴想讓亡母「靈牌坐主桌」　準新娘求問：怎麼說服男方家人？

「滯留鋒南移」有雨時間曝　今防焚風！橙黃燈擴大8縣市

劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

確診大夜女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人專程來」

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

1夜炸出7本土　2條隱形傳播鏈曝光！北台灣淪陷升至二級警戒

台灣已喪失黃金時機！疫苗數量成關鍵　專家認1狀況很難處理

疫情橫掃一整年！　20年老牌旅行社「大地假期」宣布停業

「遊藝場是惡夢」2點原因曝　醫：恐不只5人確診！未來一周關鍵

6招追到「女神級」女友　他實測1招就讓性感教主動心！

婚宴想讓亡母「靈牌坐主桌」　準新娘求問：怎麼說服男方家人？

「滯留鋒南移」有雨時間曝　今防焚風！橙黃燈擴大8縣市

劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台

Makiyo爆曖昧西裝男…直擊溫馨接送情！　撇戀情曝當姊姊紅娘

確診大夜女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人專程來」

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

1夜炸出7本土　2條隱形傳播鏈曝光！北台灣淪陷升至二級警戒

福原愛爆怪罪台灣工作人員偏心！「拖延戰槓江宏傑」關係惡化主因曝

健身名師「偽單身吃4女」　連鎖千金淪小三！起底竟是知名女星同學

台灣已喪失黃金時機！疫苗數量成關鍵　專家認1狀況很難處理

「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次

第32屆金曲獎入圍公布　13：00鎖定ETtoday星光雲直播

福原愛見「關鍵字」已讀不回！辦離婚打迷糊仗…江家友人：歧見越深

師父救我！扮孫悟空被狂餵香蕉　景區工作人員崩潰：吃不下了啦

生活熱門新聞

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

防疫新規一次看！網哭：怎麼上班

官兵自拍喝酒瘋傳　露臉嗆長官

德基水庫剩3.2%只夠撐15天　砸19億送水

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

疫情升溫！各縣市「防疫措施」一次看

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

台中辣人妻遇恐怖按摩　男師傅竟騎上身抓胸

命理師解析13種「常見夢境」！

更多熱門

相關新聞

蘇益仁：台灣已喪失黃金時機

蘇益仁：台灣已喪失黃金時機

台灣新冠肺炎疫情升溫，11日新增7例本土個案，許多活動紛紛取消、延期，商家也相繼公布新的防疫對策。前疾病管制局長蘇益仁認為，台灣現在最大的問題就是沒有疫苗可打，而且已經喪失「黃金時機」；另一名專家也表示，國內並無足夠的快篩工具，現在這個狀況其實很難處理。

蘇貞昌宣布「防疫升級」　6大措施阻社區傳播

蘇貞昌宣布「防疫升級」　6大措施阻社區傳播

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

台灣沒疫苗！吳子嘉飆罵蘇貞昌：飯桶危機

台灣沒疫苗！吳子嘉飆罵蘇貞昌：飯桶危機

「這樣下去將被政府殺死」　日本三主流媒體全版刊登

「這樣下去將被政府殺死」　日本三主流媒體全版刊登

關鍵字：

新冠肺炎疫情張藏能周百謙黃立民李秉穎

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

po網批名店母親節蛋糕太潦草

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

吳青峰深夜槓林暐哲　4000字痛訴心聲

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

福原愛遭爆離婚主因「朋友多年在旁挑撥」

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

「你沒講我都沒想到」陳時中3句話惹怒鄉民

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面