阿伯挑海螺玩具「抓了就吹」！老闆冷眼不制止　千人崩潰喊噁

▲民眾直擊，一名阿伯在挑選海螺玩具時，竟直接拿起來試吹。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有沒有公德心？民眾在臉書社團指控，一名阿伯在購買海螺玩具時，為了挑選出想要的商品，竟一個一個「試吹」。期間店家非但沒有制止，甚至在賣出商品後也沒有進行消毒，誇張的行徑讓網友直呼「真的很噁心」。

網友在臉書社團「爆料公社」分享影片，表示在澎湖花火節期間，與朋友到七美島雙心石滬遊玩，結果竟看到一名阿伯在一處賣海螺玩具的攤商前，不斷試吹各式海螺，直到幾乎所有玩具都被試吹後，這才心滿意足的離開。

▲阿北試吹玩具時，店家竟沒制止也沒進行消毒。

由於正值防疫期間，除了阿伯的行為超不衛生外，攤商毫無做為的反應也引發民眾反感，將影片上傳網路，呼籲民眾跟店家應該都要提高危機意識。對此，許多網友也紛紛表示，「那個海螺至少100人吹過」、「找到這個人，令他全買」、「是要找到神奇海螺嗎？」、「可以開罰嗎？病毒疫情嚴重，還不害怕」。

近期本土COVID-19病例新增有再度升溫趨勢，內政部也呼籲，在疫情尚未趨緩前，務必提高警戒，持續落實戴口罩、實聯制等各項防疫措施，民眾自身也應提高自主健康管理意識，有發燒、呼吸急促症狀者，務必儘速就醫，並確實告知醫生活動軌跡。在疫情對生命安全和健康的嚴重威脅下，國人仍要有防疫意識，才是確保安全的最佳方法。