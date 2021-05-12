報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出　所長火速下台

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名胡姓女子因為遺失皮包在計程車上頭，於是來到高雄市前金分駐所報案求救，員警積極透過監視器調閱計程車的車牌，最後順利幫胡姓女子找回皮包，暖警舉動讓胡姓女子相當開心，當場還主動跟員警玩起猜年紀的遊戲，同時一起錄影同歡，整段影片3分27秒，氣氛相當融洽，只是沒想到最後一起同框的員警，竟然被處分！

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在4月26日，胡姓女子遺失皮包在計程車上頭，於是就來到新興分局前金分駐所來報案求協助，員警積極調閱監視器畫面，找到計程車的車牌，順利找回女子的皮包，當時胡姓女子相當開心，就在派出所的泡茶區等待時，員警詢問年紀時，還主動說：「你猜」。

就是這一句你猜，讓員警們提議玩起「猜年紀」的遊戲，猜輸的人要捐500塊錢購買鹹酥雞給派出所同仁使用，為了招公信還跟胡姓女子一起入框錄影整個過程，整段影片總共3分27秒，就看到胡姓女子過程當中非常開心，還一直笑，似乎變成了「綜藝節目」主持人，帶動現場氣氛跟節奏，頻頻詢問「下一位」，而且過程中還同意員警查詢個資，只見她還自行輸入資料到警用小電腦，佐證自己的真實年紀。

▲報案妹還同意警方查核身份，自行輸入資料進小電腦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三分多鐘的影片裡頭，派出所的泡茶區相當歡樂，拍攝的員警也把這一段影片放到內部群組，只是沒想到這一段影片遭到檢舉，新興分局的長官覺得不妥，覺得嚴重影響警察形象，依情節各核予相關同仁記過、申誡等行政懲處，並報請調整服務地區；另外所長、副所長內部管理不佳，分局也會從嚴追究考核監督不周的疏失責任，核予相申誡行政懲處，決不寬貸，分局長本人亦自請處分。

而一向直言批評國內警察風氣最盛的警界名人谷百合，這一次卻是大大讚揚前金分駐所的同仁，她看過完整的3分多鐘影片，她表示大家會錄影玩遊戲，代表這整個派出所的氣氛相當和樂團結，而且她一定非常肯定警察幫忙積極找回皮包，才會有「一同入鏡」拍攝，谷百合表示：「對一個大團體本來就是有形形色色的成員，有人活潑好動、有人沈默孤僻。不管如何帶領都必須是循循善誘，不能因為害怕媒體爆料就爆打自己人給社會大眾看」。

▲拍攝時間在4月27日，原本影片只在內部群組，卻外流慘遭檢舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

谷百合強調高雄市就已經發生所長缺荒，結果現在還傳出前金分駐所長李啟南，不是因為同仁與無辜民眾嚴重衝突而下台，「卻因為同仁與報案民眾在所內歡樂地吃鹹酥雞而被記過調職，果然是鐵血國，要沒有感情的執法機器又要警民和諧」。另外記者也透過關係詢問一起跟警方拍攝歡樂影片的胡姓女子，現在知道同框員警因為這段影片竟然被懲處，她當下直呼怎麼會這樣，非常難以相信！

詢問高雄市警察局長黃明昭，他表示在歷經台北松山分局事件以及桃園交警等負面新聞時刻，警界士氣相當低迷，所以現在段影片被檢舉，似乎有「見縫插針，見不得人好的負面思考」，而且員警積極幫民眾找回皮包，不因為是「小事」就當成沒事，對此他會朝正面鼓勵同仁，也希望社會大眾給予警察更多的掌聲。



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