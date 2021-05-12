幫派幹部下海！午夜牛郎涉暴力逼債　警強勢臨檢驚見「逆天長腿」

▲警方對轄區內酒店進行稽查，內部小姐穿著火辣露出修長美腿。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者邱中岳、游宗樺／台北報導

台北市中山區一名竹聯幫幹部日前化身午夜牛郎，向另名男公關暴力討債，強押被害人到旅館外，還動手毆打對方，逼迫他簽下100萬元台幣本票，直到家屬幫忙繳付30萬元後才被釋放。中山分局11日晚間11時許，由分局長帶隊，到犯嫌曾任職過的M男模會館，及轄區的酒店進行稽查，除宣示要壓制幫派勢力氣焰，也確保防疫相關措施的落實。

據了解，26歲的李姓男子自稱為竹聯幫地堂幹部，在民生東路、新生北路路口的M男模會館擔任幹部，同時兼任牛郎，同事知道其幫派身份後，委請李男出面幫忙向另名王姓牛郎討債。由於王男在去年2月跟同事借了10多萬元未還，李男竟找來9名小弟及其他男公關，聯手把王男帶去旅館毆打凌虐、強拍裸照，順勢強迫他加上天價利息，要他簽下100萬元的本票。

▲轄區驚傳牛郎涉及料討債，中山分局針對涉案牛郎店及轄區酒店進行稽查。（圖／記者邱中岳攝）

但王男之後無力支付100萬元，最後在李男持本票找上被害人的親友，代為籌款支付約30萬元後，王男才被釋放。本案經刑事局、新北市刑大調查後，7日拘提李嫌等10名犯嫌到案，全案將依傷害、妨害自由、恐嚇取財及組織等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

為遏止幫派氣焰，中山分局11日晚間11時許，由分局長許頌嘉帶隊，並結合第三方警政，邀集市府相關單位對涉事男模會館及轄區酒店實施聯合稽查，由許頌嘉當面告誡業者勿讓幫派背景員工再度滋事，同時要求各營業場域需宣導員工及消費民眾要全程配戴口罩，並落實建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫機制作為。

▲業者落實防疫措施，替進入人員量體溫、消毒。（圖／記者游宗樺攝）