這款玩命老爸！為躲通緝竟載2歲稚女撞警　不甩制止3聲槍響後自摔

▲葉男為躲通緝竟載著幼女騎車撞警。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區12日凌晨1時許，一名竊盜通緝犯騎車經過淡金路三段時，遇到警方上前攔查，竟不顧機車踏板上載著2歲稚女，直接衝撞警員機車企圖逃跑，另名警員見狀立即跳上對方機車後座，試圖勸阻對方停下，期間有警員對空鳴3槍制止，最後該名通緝犯自摔倒地，除了自己外，機車上的幼女及警員3人均受傷送醫。警方已將犯嫌帶回派出所調查，全案將依竊盜、傷害、妨害公務罪嫌偵辦。

據了解，葉姓男子（44歲）為淡水地區的竊盜慣犯，事發時也背著竊盜通緝在身，騎車載著2歲女兒行經淡金路三段時，遇到水碓派出所2名警員攔車盤查，葉男心虛竟直接衝撞蔡姓警員（24歲，警專34期）後逃逸，而游姓警員（31歲，警專33期）見狀，跳上葉男機車後座，一邊勸他為了小朋友著想盡快停車，一邊試圖控制葉男行動。

▲現場警員跳上犯嫌機車試圖制止對方繼續逃逸，不料最後機車倒地3人均掛彩受傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

蔡員遭衝撞後機車倒地，回過神來發現同事竟跳到對方機車上，機車前方還有女童嚇得哇哇大哭，場面險象環生，於是立即拔槍對空開了3槍示警，最後葉男跑了約100公尺後自摔倒地，車上3人全都倒地受傷，送往淡水馬偕醫院治療包紮後均無大礙。

警方已將葉男帶回派出所偵訊，同時聯絡女童母親將小孩帶回，警方已當面斥責葉男的誇張行徑，並通報社會局進行後續追蹤，除原本的竊案罪外，另依傷害、妨害公務罪嫌進行偵辦。

▲游姓警員左手受傷，警用機車煞車拉桿彎折。（圖／記者游宗樺攝）