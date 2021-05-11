疫情擴大！花蓮東大門夜市「人潮管制」禁試吃　8大行業戴口罩

▲花蓮召開防疫應變會議，宣布花蓮縣防疫提升至第二級。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎疫情日益嚴峻，花蓮縣政府11日下午召開防疫應變會議，由副縣長顏新章主持，縣府代理秘書長張逸華及各局處首長均列席，並宣布花蓮縣防疫提升至第二級，會中更針對縣府各局處大型活動防疫措施逐一檢視，除了停辦室外500人以上、室內100人以上活動外，花蓮縣各校游泳教學活動及校外畢業旅行將暫停辦理舉行。

中央流行疫情指揮中心11日宣布出現感染源不明的本土個案，將疫情警戒提升至二級，花蓮縣政府同日下午緊急召開防疫應變會議，宣布花蓮縣疫情警戒提升至第二級，並配合中央指示，停辦室外500人以上、室內100人以上活動到6月8日。副縣長顏新章提到，今年至今花蓮縣並未有本土案例，因應近日國內本土確診案例攀升且出現不明感染源本土病例，花蓮縣防疫警戒全面提升，請鄉親共同來配合，出門在外應配戴口罩並勤洗手，保護他人、也保護自己。

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▲會議宣布停辦室外500人以上、室內100人以上活動外，校外畢業旅行也將暫停辦理。

花蓮縣防疫升級措施還包括，加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格隨即暫停營業；八大風險場所應戴口罩，勸導不聽者開罰；大眾運輸交通工具再提高消毒頻率，禁止飲食；各文化場館及營業場所人流管控；禁止醫院、護理之家探病，住宿型長照機構採視訊探視，以及確診足跡風險區校園暫停對外開放。

針對「花蓮東大門夜市」實施人潮總量管制，各出入口設置管制時間，每日18時起至22時止，增設防疫管制人員，監測進入民眾體溫，每日定期消毒確保環境安全，擴大夜市公共區域攤販周邊、公廁、遊樂設施、水溝、把手等表面進行防疫消毒；進入夜市之民眾配戴口罩，並禁止夜市內相關試吃或試用之行銷活動。

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