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「暖氣團佔領台灣」台南狂飆39°C↑　鋒面碰不到月底前更熱到炸

▲▼未來10天雨區分布。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲未來10天雨區分布，台灣幾乎被太平洋高壓控制。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

雖然現在才5月中，但是最近這一陣子暖氣團已大舉佔領台灣！氣象局指出，台南北寮高溫今已飆上39.3度，未來7-10天台灣持續受到太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，降雨都很零星。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，下周一、二若鋒面不夠靠近，鋒面前暖區反而會熱到炸。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」今PO出未來10天雨區分布圖，可見台灣幾乎被太平洋高壓控制，圖中白、灰色地方幾乎0降雨，預期在高壓籠罩下，將乾熱到月底。

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近來在偏南風吹拂之下，又乾又熱，內陸、近山河谷區須留意極端高溫。尤其周末起轉吹西南風，溫度還會更進一步升高，都會區有機會達到36度。下周一、二鋒面稍稍南移到北部海面，但如果不夠靠近的話，鋒面前暖區反而熱到炸。

氣象預報員張承傳表示，今天在台南北寮已經出現39.3度高溫，預期未來7-10天各地天氣都相當晴朗炎熱，降雨很零星，僅午後山區有零星短暫陣雨，清晨夜晚東半部零星降雨。溫度方面，未來西半部高溫上看34-36度，近山區平地可能有36度以上、甚至38度以上高溫發生機率。

▲▼今日高溫。（圖／中央氣象局）

▲今日高溫排行榜，台南北寮狂飆39.3度。（圖／中央氣象局）

南邊低壓帶目前有些擾動有組織起來的機率，不過氣象局表示，目前不確定性大，未來一周高壓偏強，直接影響台灣機率比較低。

至於梅雨鋒面得等到5月下旬，西南季風開始建立起來後，強對流區才有機會移到台灣附近。

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