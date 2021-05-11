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恐得看颱風！「梅雨很可能跳過台灣」　解旱象2大關鍵曝光

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，目前東亞滯留鋒面的位置正位於長江中下游地方。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（11日）憂心表示，太平洋高壓偏強，讓整個鋒面位置往北抬，這的確是今年梅雨很有可能跳過台灣往北的徵兆；未來就要看西太平洋菲律賓東方海面是否有擾動發展，如果有機會有颱風生成，或是配合月底西南季風較暖濕的環流開始到東亞發展，有可能會有些轉變。

彭啟明在臉書說，目前東亞滯留鋒面的位置正位於長江中下游地方，南北冷暖空氣的不穩定，提供中小尺度對流系統的發展，非常的旺盛，當地已經有顯著的暴雨以上等級，可能陸續都有零星災情出現；這1、2周可看出偏強的太平洋高壓，盤踞在台灣上空，也把這應該從台灣開始發展的梅雨鋒面，顯著偏北發展，預期類似的型態至少持續10天以上。

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彭啟明指出，從許多超過一個月的短中期預測指標來看，梅雨鋒面在中國長江中下游的南方發展，當地降雨顯著偏多，台灣附近則偏少，這對台灣是相對很不利的現象，很有可能5月的雨量偏少機會很高，甚至到6月中上旬的梅雨發展也不是太樂觀，很可能只是較弱的鋒面通過，還沒有很強的降雨訊號出現。

▼彭啟明貼出歐洲模式未來45天降雨預測。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，太平洋高壓偏強，讓整個鋒面位置往北抬，這的確是今年梅雨很有可能跳過台灣往北的徵兆，各種中期的預測也透露出此訊號，只能靠中短期的天氣系統有些變化到台灣，但這機會也可能逐步降低，也請大家加大節水力道。

彭啟明表示，而未來只能靠較短期天氣系統的發展，這周到至少到下周一、下周二，由於太平洋高壓偏強，大氣環境偏乾，有午後熱對流發展機會也不高。

彭啟明提到，未來就要看看西太平洋菲律賓東方海面，是否有擾動發展，如果有機會有颱風生成，或是配合月底西南季風較暖濕的環流開始到東亞發展，有可能會有些轉變，午後熱對流有機會增多，但這些不確性都還很高，也就是短中期的預測不樂觀，只能寄望短期天氣尺度的變化。

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