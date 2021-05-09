連10天「30°C↑狂熱炎夏」沒有雨　大範圍降雨至少要等到月底

▲連10天高溫炎熱，各地高溫狂飆30度以上。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！受到副熱帶高壓發威影響，各地炎熱如夏，多為晴時多雲、白天偏熱天氣，僅東半部地區、馬祖偶有局部雨，西半部山區留意午後局部短暫雷雨。氣象局表示，未來7-10天預估都不會有顯著天氣系統影響，大範圍降雨至少要等到5月下旬才有機會。

氣象預報員官欣平表示，未來一周天氣晴朗炎熱、紫外線指數偏高，雖然仍有鋒面在北邊海面徘徊，但台灣主要還是以高壓偏強影響為主。一周雨區很單純，僅東半部有小降雨，各地山區留意午後陣雨，不過雨量都不會多，延續時間也不長。

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▲未來一周炎熱如夏，各地晴朗高溫飆30度以上。（圖／中央氣象局）

氣溫部分，未來一周北部、東半部高溫為29-31度，中南部上看34、35度，其中，中南部近山區、河谷地區容易有36度以上高溫發生。

目前，氣象局已針對台南市、高雄市近山區或河谷發布高溫橙燈，明（10）日中午前後有38度極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷也為高溫橙燈，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣市為黃色燈號，有36度高溫發生機率。

▲氣象局發布高溫燈號，台南、高雄有38度高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，未來7-10天都沒有很顯著的天氣系統，看起來不會有大範圍降雨出現，要靠午後雷陣雨舒緩中南部水情很困難。初步看來，至少要到5月偏下旬，西南季風建立起來後，才可能有滯留鋒面帶來降雨。