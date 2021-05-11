颱風可能生成！影響台灣機率曝　今熱飆38度午後防雷雨

▲氣象局今晨對新竹市、新竹縣和金門縣發布「濃霧特報」。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今年第3號颱風「彩雲」有機會誕生？天氣風險公司總經理彭啟明表示，近期可能有颱風生成，但影響台灣機率比較低。對此，中央氣象局預報員官欣平指出，5月中下旬偏南邊海面有熱帶系統慢慢活躍，但因台灣附近有較強高壓影響，所以熱帶系統要直接影響台灣機率偏低。

氣象局今天（11日）清晨對新竹市、新竹縣和金門縣發布「濃霧特報」，今北部、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局也對6縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義縣市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周高壓偏強，沒什麼大天氣系統，各地天氣比較穩定，晴到多雲為主，只有偏東半部有局部短暫陣雨，但量值不是非常大，午後西半部山區有短暫雷陣雨。

官欣平說，未來一周氣溫比較高像夏天，西半部可到34度以上，中南部持續35、36度，東半部也有30、31度，各地夜間清晨低溫也來到24至26度。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，未來兩周梅雨鋒面顯著北抬，請大家要有心理準備；當然可能有颱風生成，不過這時要影響台灣機率不是說沒有，但是比較低。根據國際命名，若屆時成颱將是今年第3號颱風「彩雲」（Choi-Wan，香港提供，指雲層）。

▼吳德榮說，最新加拿大模式模擬下周四20時的地面氣壓及雨量圖（下圖左）顯示，南海已有熱帶擾動發展，歐洲模式同時的模擬則無熱帶擾動。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

對此，官欣平分析，進入偏夏季，偏向南邊海面熱帶系統生成條件越足夠，靠近中下旬有熱帶系統慢慢活躍；不過，台灣附近受偏較強高壓影響，熱帶系統要直接影響台灣機率偏低。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄表示，最新各國模式下周二至下周四的模擬，已有南轅北轍的結果，加拿大（CMC）模擬在南海有熱帶擾動發展，歐洲模式模擬無熱帶擾動，兩模式模擬的滯留鋒位置、強度也皆不同；且各國模式、新舊模擬間的調整，幅度皆很大，顯示模擬超過7天，不確定性已很大。

吳德榮指出，所以無論任何模式，下旬（超過10天）的模擬已不宜再做為預報的依據，若忽視科學極限，勉強妄加臆測下旬的天氣將會如何、如何，徒然降低預報的可信度而已；若因此而杞人憂天，更是大可不必，還是耐心等待誤差較小的模擬吧！