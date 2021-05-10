熱帶擾動恐發展時間曝　連7天飆38度！6縣市今亮橙黃燈

▲吳德榮提醒，今起一周中南部最高氣溫可達37、38度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，本周炎熱如夏天，美國（GFS）及加拿大（CMC）皆模擬下周二、下周三在菲律賓東方有熱帶擾動發展，但位置並不一致，歐洲模式模擬的跡象則不明顯，顯示不確定性很大。對此，中央氣象局預報員張承傳說，美國模式確實有模擬出來，但還有一周的時間，持續觀察。

氣象局發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今天（10日）中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義縣市為「黃色燈號」，請注意。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周日因太平洋高壓比較強，各地天氣比較穩定，大多晴到多雲，只有山區午後有小範圍雷陣雨，東半部有不定時降雨，但不會太多；氣溫偏高，西半部都有34、35度，中南部近山區平地有36度以上高溫發生機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今各地多雲時晴，天氣暖熱，各地區最高氣溫皆在33度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮說，周二至周日滯留鋒在東海、華中附近徘徊，台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，午後山區偶有局部少量降雨的機率。



吳德榮表示，最新各國模式下周二、下周三的模擬，逐漸顯示南轅北轍的結果，美國（GFS）及加拿大（CMC）皆模擬在菲律賓東方有熱帶擾動發展，但位置並不一致，歐洲模式模擬的跡象則不明顯；而且各國模式、新舊模擬間調整幅度皆很大，顯示第9、10天的模擬，不確定性已很大。

吳德榮指出，所以由於科學的極限，無論任何模式，10天之後（5月下旬）的模擬，已不宜做為預報的依據，勉強妄加臆測，只是降低預報的可信度，若因此而杞人憂天，更是大可不必。

對於下周菲律賓東方海面是否有熱帶擾動發展，張承傳說，美國模式確實有模擬出來，但歐洲模式沒有，還有一周的時間，持續觀察。