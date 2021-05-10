一大片「紅色回波」靠近卻沒下雨！原因揭曉　1圖還原真相

▲天氣風險貼出9日晚間9時的雷達回波圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

9日晚間8、9時雷達回波圖上，出現一大片回波靠近台灣，許多網友以為水氣突襲，結果反而沒什麼下雨。對此，天氣風險公司解釋原因，並提醒現在也到了會被雷雨偷襲的季節。

天氣風險公司在臉書貼出9日晚間9時的雷達回波圖，表示海峽上紅紅的雷達回波一大片，看起來有點嚇人，要被雷雨突襲了嗎？身為專業的氣象人員，他們會交叉比對其它的資訊。

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▲▼氣象局9日晚間雷達回波圖，也顯示有大片回波靠近；但根據9日累積雨量圖，可以看到沒什麼下雨。（圖／氣象局）

天氣風險說，從紅外線衛星雲圖來看，「雲頂溫度」並不是很低，不像是對流雲系；從公司的閃電監測網來看，這坨雲系早在晚間8時左右就不再出現新的閃電訊號，是對流「減弱中」的特徵。

天氣風險指出，這是9日傍晚在福建沿海發展的對流，移到台灣海峽後就開始減弱，因對流不再發展，雷達回波看到的「雨滴」實際上都在蒸發中，很難下到地面上；雖然未來一周都是又熱又晴朗的天氣，但也到了會被雷雨偷襲的季節。

根據氣象局9日累積雨量圖，可以看到幾乎沒什麼下雨。氣象局觀測，9日僅新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣累積0.5毫米雨量，台東縣則有5毫米、花蓮縣3毫米、宜蘭縣2毫米。