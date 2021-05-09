小熊維尼遭暴打「微博屏蔽關鍵字」　陸媒疑避嫌刷一整排「噗噗熊」

▲在大陸較常使用「噗噗熊」，而非台灣民眾熟悉的「小熊維尼」這個名稱。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼一名扮演小熊維尼（Winnie The Pooh）的工作人員近日遭到一名男童暴打，引起在場遊客及網友的不滿。事件發生後，影片迅速在微博傳開，不過，包括官媒及自媒體「異口同聲」使用「噗噗熊」而不使用「小熊維尼」這個稱呼。據了解，主要還是避免讓民眾直接聯想到大陸國家領導人習近平。

▲上海迪士尼扮演維尼熊的工作人員遭男童暴打，陸媒皆使用「噗噗熊」，引起外界議論。（圖／翻攝新民晚報）

從釋出的影片可以發現，小熊維尼與遊客們結束互動正準備離開時，一名男童從人群中衝出來，用雙手狂毆小熊維尼的肚子，其他遊客與工作人員見狀，只好馬上過去制止，並將小熊維尼帶離。事後，男童家長還向園方嗆聲，「都道歉了還想怎樣？」引起輿論一陣撻伐。

值得注意的是，大陸官媒及自媒體在評論這件事期的時後，都是使用「噗噗熊」而非「維尼熊」，讓外界認為是為了「避嫌」，不要讓民眾直接聯想到國家領導人習近平而增添誤會。不過，其實在大陸，維尼熊由於英文名字（Winnie the Pooh）直譯的關係，比較常被稱作「噗噗熊」，而非在台灣使用的小熊維尼或維尼熊。

▲在微博上的「上海迪士尼噗噗熊被打」熱搜話題已經被屏蔽。（圖／翻攝微博）

至於在微博上的「上海迪士尼噗噗熊被打」的熱搜關鍵字，經記者實測已經遭到屏蔽，只有「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示。」的字樣。假使搜尋「噗噗熊被打」，則會跳出許多自媒體及部分官方媒體的發文或新聞連結，內容同樣為男童在上海暴打維尼熊的事件。