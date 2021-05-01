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百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務

▲▼百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務。（圖／記者趙禕攝）

▲樂之新門店在上海「上生新所」開幕。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕、蔡紹堅／上海報導

台商藍天集團在大陸以「百腦匯」3C商場起家，近年隨著新零售市場崛起，打造了全新品牌「樂之」，主打「有人味」的商品達人一條龍服務，提供展示體驗、商品諮詢、使用指導，以及售後教學等服務，並計劃未來5年於上海拓展20家門店，拓店計劃的首家門店已於5月1日在上海網紅打卡點「上生新所」開幕。

樂之被定位為科技潮品店，主攻年輕人市場，門店內規劃了親子互動空間、女性消費空間等，將符合年輕人潮流思維的概念，都導入新門市內，打造「沈浸式」的體驗空間。

▼樂之總經理蔡宗欣（左）向顧客介紹空拍機。

▲▼百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務。（圖／記者趙禕攝）

樂之總經理蔡宗欣表示，樂之2015年成立之後，僅在上海及廣州設有共兩家門店，成立的5年多來，樂之積極「練兵」，研究如何提供能受顧客青睞的產品組合，以及建立令顧客滿意的消費體驗、商品教學及服務，目前已有完整SOP，因此決定展開拓店計畫。

蔡宗欣指出，未來5年的拓店計畫中，樂之戰略發展優選上海，主要是更貼近品牌，也同時有更集中的精力做好空間提升與客戶體驗，「門店特色方面，我們著重在體驗、服務及展示，所以不單只是一個大面積的商場，更重要的是能提供給消費者的附加價值。」

蔡宗欣解釋，例如顧客在樂之購買了一台運動攝影機，可能不知道如何拍攝出高水準的影片，也不知道如何進行後製與編輯，樂之就會從這部分提供協助，包含團體的課程、一對一的教學等，「這也是線下店能給予顧客與線上店最不同的價值。」

▼樂之門店規劃了大面積的商品展示空間，讓顧客能夠盡興體驗。

▲▼百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務。（圖／記者趙禕攝）

蔡宗欣提到，許多顧客對於樂之的課程都給予了正面的評價，希望能開設更多課程，「以空拍機來舉例，我們不只教顧客如何使用、操作，還會實際帶他們到戶外試飛，甚至還帶他們去考取證照。」

蔡宗欣還說，樂之也針對各項產品培訓了許多「商品達人」，顧客除了能來門店尋求協助外，也能透過社群軟體上的群組，隨時向商品達人提問，「我們可以即時為顧客解決問題，一天24小時都能提供服務。」

大陸新零售市場近年逐漸從「線上」再回歸「線下」，人與人之間有溫度的服務再度興起。對此，樂之為強調台灣的服務優勢理念，也推出以舊換新補貼、一站式售後服務等體驗，再加上現場使用教學，專業指導及考證服務等，目的便是為了要將實體經濟的劣勢轉換為新藍海。

▼長寧區台辦主任傅蕾也參與了開幕式。

▲▼百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務。（圖／記者趙禕攝）

▲▼百腦匯旗下「樂之」上海拓店啟動　5年拚20間主打「有人味」線下服務。（圖／記者趙禕攝）

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