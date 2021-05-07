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情侶沙灘浪漫擁吻到忘我　保安一看急喊：要漲潮啦！

▲▼情侶海邊親熱忘記上岸。（圖／澎湃新聞）

▲情侶海邊親熱忘記上岸。（圖／澎湃新聞）

記者胡萱廷／綜合報導

上海一對情侶於3日時，在漁人碼頭人工沙灘上約會，海中浪漫度過兩人世界，卻沒留意到暗藏的危機，惹得保安和周圍遊客急大喊：「別親了！漲潮啦」。難得有個小連假，規劃跟另一半來場放鬆之旅，選在海邊度假，是多麼浪漫的事。倘若沒有注意到海水漲潮，還持續無動於衷，那就真的危險大了！

根據《澎湃新聞》報導，一對情侶於3日在上海漁人碼頭一人工沙灘，只顧著「親熱」卻不知道海水已漸漸漲潮，直到周圍四處海浪洶湧澎湃，此時，一名保安急著喊叫：「別親了！漲潮啦！」當時其他遊客都已經紛紛上岸，但這對情侶因為距離較遠，所以完全沒有聽到引導通知。

▲▼情侶海邊約會忘上岸（圖／澎湃新聞）

▲情侶海邊約會忘上岸，保安急喊：「別親啦」（圖／澎湃新聞）

據了解，這名保安受訪描述，當時時間已經下午5點多，海水的高度漲到了遊客小腿的位置，大部分遊客接收到通知，都陸續離開海邊，唯獨這對情侶，繼續往海邊走著，享受兩人世界。

他表示「一開始大喊，他們都沒聽到，後來我叫了10分鐘」，眼看潮水越來越高，擔心他們安危，「我就準備脫了鞋下去，他們一見狀，就立即回岸上」，最後還好平安無事。

對於這次事件，有網友笑稱「多麼海枯石爛的愛情」、「真的是愛如潮水啊」。但不少網友也認為「如此忘我的恩愛，也應該在情況合理下進行」、「實在太危險」。

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