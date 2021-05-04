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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

7分鐘帥氣救援！目擊者以為演韓劇　武警翻越欄杆救溺水女

 記者任以芳／綜合報導

大陸「五一」長假，超過2億人出遊，人潮擁擠一名女子在上海外灘意外墜入黃浦江，正在巡邏的武警喬海濤帥氣轉身，翻越圍欄，一躍跳入江中，快速將墜江女子順利救撈上岸。不少目擊遊客直呼，武警救人過程像是韓劇鏡頭，十分帥氣。

《澎湃新聞》報導指出，當時武警上海總隊機動一支隊排長喬海濤在外灘觀景平臺巡邏，突然電台傳來急促的彙報，「6號扶梯處有人聚集圍觀，可能有人落水！ 」喬海濤離6號扶梯不遠，迅速帶隊奔向現場，同時請戰友去找救生圈。

抵達現場時，離岸八、九米處的江面上有一名女子在水裡沉浮，情況緊急，喬海濤看到該女子背部朝上，擔心對方溺水窒息。 他向上級彙報，馬上跑下扶梯，來不及脫下厚重的軍裝，翻越護欄跳下水中，向女子游過去。

▼大陸武警帥氣翻越欄杆救溺水女子。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸武警帥氣翻越欄杆救溺水女子。（圖／翻攝 中國武警）

軍裝浸水十分沉重，還好喬海濤平時訓練有素，10秒內就游到女子身邊。 此時，岸上的同伴丟出救生圈，喬海濤抓住後讓給落水女子。 結果，江面浪急，虛弱的女子鬆手放開救生圈。喬海濤再次托住女子，伸手去抓游泳圈，塞到對方的胳膊下，把人奮力推向岸。 

堤岸和水面有不小的落差，岸上的戰友周勇鋼和蔣建業將救援繩放下，喬海濤用最後的力氣將女子托舉，救援成功。

此時，喬海濤已精疲力竭，無法沿著救援繩往上攀爬，幸好此時救援船隻趕到，將其從水中救起。「從跳下水中到成功施救，整個過程不過7分鐘。」

據了解，排長喬海濤出生於1998年，上海浦東人，受到老兵父親影響參軍入伍。 接受採訪時，他告訴記者，「這都是我應該做的！ 」

▼大陸女子在外灘落水，武警及時搶救。（圖／翻攝 中國武警）

▼大陸武警帥氣翻越欄杆救溺水女子。（圖／翻攝 澎湃新聞）

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