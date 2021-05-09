2022台灣燈會重返高雄！接燈儀式陳其邁喊出3個「第一」





▲台灣燈會接燈儀式 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

交通部宣布由高雄市接辦2022台灣燈會，為後疫情時代全國首場國際級節慶活動，8日在交通部長王國材等人見證下，高雄市長陳其邁接下代表台灣燈會主辦權的台灣燈會燈籠信物，盛大迎接2022台灣燈會重返高雄的榮耀時刻。

2022年台灣燈會落腳高雄，8日於衛武營辦理接燈儀式，高雄市長陳其邁提及，亞洲新灣區、衛武營等高雄城市的蛻變，感謝交通部長王國材、觀光局長張錫聰以及評審們的肯定，願意給高雄機會，向台灣、全世界證明充滿活力、魅力的海洋首都。

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▲台灣燈會接燈儀式 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁說明2022台灣燈會有3個第一：第一創下雙主場面積最大，指出亞洲新灣區、衛武營具歷史意義，從威權到民主、封閉到開放，變成屬於市民的公共空間；第二為最智慧的展演，透過佈建5G專頻方式，提供最即時、高頻寬、低延遲的兩地展演，同步感受燈會表演即時現況；第三為永續新典範，以綠色運具為骨幹，結合捷運、輕軌路網、鐵路地下化以及共享交通工具，觀光遊客能自由便利穿梭各不同展演場域。

接燈儀式邀請新竹市長林智堅出席，他說「2021台灣燈會」雖然因疫情取消，但是籌畫從未停下腳步，因此轉型為「2021光臨藝術節」，邀請台灣、日本、英國、德國、義大利等八國藝術家，打造最未來感、最科技感、最藝術感的藝術節，象徵台灣防疫的成功，並邀請大家至新竹見證城市的蛻變進步。

▲衛武營 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

交通部長王國材致詞時則說：「回家的感覺真好」，並細數高雄近20年來的成長改變，高雄捷運通車、高雄世運、縣市合併等，形塑城市光榮感及國際榮耀感，盼展望下個10年、20年，並指示張錫聰觀光局長務必全力幫忙、不可漏氣，祝福2022台灣燈會成功。

▲亞洲新灣區 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市府表示，2022台灣燈會場域的觀光、交通條件都極為優異，除面積最大外，也規劃多項令人期待的燈會亮點，以陸海空全面策展最創新：運用高雄城市景觀的多樣性，燈區場域涵括森林地貌、國家場館及港灣海域，即將帶給國人嶄新的燈會360度陸海空賞燈新體驗；智慧展演：運用最新5G高傳輸低延遲之優勢技術，規劃創新的異地匯演，展現高雄國際級智慧城市高度；城市永續：燈區規劃導入城市美學基礎建設，以綠色載具接駁，成為台灣燈會的永續城市新典範。

高雄市歷經縣市合併後，無論是經濟、產業、文化等均是城市的發展重心，並且擁有便捷的交通網絡、自然人文豐富、山海河港兼具，高雄市取得2022台灣燈會主辦權，這是睽違20年，台灣燈會再度由高雄市辦理。20年前2001台灣燈會在高雄愛河畔舉辦，20年後2022台灣燈會將在高雄亞洲新灣區與衛武營辦理。這20年來，高雄歷經縣市合併，城鄉多元文化包容，城市風貌景觀蛻變，將為2022台灣燈會做出最完美的詮釋。

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