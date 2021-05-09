高雄白車闖燈擦撞Uber衝民宅！駕駛落跑　車內驚見子彈

▲白色轎車疑似闖紅燈與黑色Uber發生碰撞，接著失控衝撞民宅。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者吳世龍、黃子倩／高雄報導

高雄苓雅區發生一起碰撞事故，但其中疑似闖紅燈釀出意外的自小客車駕駛卻在撞上民宅後逃逸，目前警方正全力追緝中！這起意外發生在今（9日）凌晨4點半左右，當時陳姓Uber司機沿著四維一路由東向西行駛，突然遭到一台白色自小客車碰撞，因白車車速快、衝撞力道大，失控波及到一旁民宅導致鐵捲門損壞，所幸Uber司機僅受輕傷、人無大礙，但涉嫌闖紅燈的另一位肇事駕駛卻選擇棄車逃逸。

▲白色轎車肇事後駕駛隨即下車逃逸，但車上卻被警方搜出數發子彈。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，到場後看到肇事的白色轎車保險桿掉落、引擎蓋翹起，初步研判當時駕駛車速不算慢，才會再撞上Uber後失控衝撞民宅，而受波及的民宅鐵捲門被白色轎車的後方車身撞到往內凹，屋內的物品散落一地，但最讓警方震驚的是，衝撞後毀損的白車內前後腳踏墊以及座椅上竟散落有數發子彈，這也讓警方懷疑肇事駕駛逃離現場背後原因不單純。

▲一旁民宅遭車輛衝撞鐵捲門遭撞凹陷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，事故發生後已立即協助移置保管這部白色轎車，待苓雅分局偵查隊鑑識小隊進行採證後送驗。至於肇事逃逸的駕駛，目前警方已成立專案小組沿線擴大調閱監視器，現已掌握肇事逃逸駕駛身分，並全力追緝犯嫌到案說明。

▲與白色轎車碰撞的黑色轎車。（圖／記者黃子倩翻攝）

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