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保齡球館前談判濺血！為5萬工程款朝友開槍　他逃1天被逮

▲高雄保齡球館前傳槍響 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲2人約到門口談判 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

楠梓區一間保齡球館日前一名男子遭瓦斯槍擊中、手指中彈，行兇男子隨即駕車離去，據警方了解，雙方有工程款糾紛，相約談判，不料一言不合之下竟遭開槍，被逮後他坦言因為對方口氣差，一時氣憤而犯案，不過後悔也來不及，警方依傷害罪將他移送橋檢地檢署偵辦。

▲高雄保齡球館前濺血。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄保齡球館前濺血。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄楠梓區尚美保齡球館前7日凌晨2時許，警方接獲報案有人開槍，警力到場時嫌疑人已駕車離開現場，現場為一名30歲林姓男子受傷，他左手中指與食指間，因遭人持瓦斯槍射擊塑膠彈致受傷流血，並無生命危險，不過地上血跡斑斑，保齡球館的大門玻璃也遭掃射碎裂，警方在現場拉起封鎖線。

▲楠梓保齡球館前開槍嫌犯被捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲監視器拍下王嫌駕車   。（圖／記者洪靖宜翻攝）

被害者林男與動手開槍的王姓嫌犯雙方認識已約10多年，過去還曾是工作上伙伴，但因前年王嫌積欠林男工程款約5萬元，適逢王嫌打電話過來，雙方談及債務問題，越談火氣越大，又因當下有喝酒，林男口氣不佳，引發王嫌不滿，因此他憤而持瓦斯手槍到場射擊5發。

▲楠梓保齡球館前開槍嫌犯被捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲王嫌被逮 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

犯案後王嫌開著一部紅色自小客人逃逸，警方一路追緝到鳳山分局五甲區，發現王嫌停車後，一路步行至友人住處，專案人員蒐證後檢卷報請橋頭地方法院檢察官指揮偵辦，並聲請拘票獲准。8日循線於楠梓區秀群路持拘票逮捕王嫌，並查獲瓦斯手槍一把，他表示一時氣憤持瓦斯槍擊傷友人，深感後悔，訊問後依傷害罪移送橋檢地檢署偵辦。

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