瑞豐夜市東山鴨頭鳥蛋噴飛！燙傷小孩手　她吃米血還咬到多顆石頭

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義一名媽媽帶小孩到高雄瑞豐夜市買東山鴨頭，她指控，鳥蛋噴飛燙傷小孩的手，對方當下沒道歉，回到家後吃米血竟還吃到多顆石頭。對此，業者坦承疏失，表示願意道歉賠償，且會加強員工教育訓練。

▼事隔一天，小孩被燙到的手還是有些紅紅的。（圖／東森新聞）

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這名媽媽對《東森新聞》投訴，當時應該是工讀生比較沒注意到，鳥蛋就突然飛出來，滾到小朋友身邊，她那時沒發現有燙到小朋友，是往前走幾步之後，小朋友反映他的手燙燙的、很痛，「老闆就跟我說，他們那邊沒有冰塊，那叫我去隔壁攤處理，連個道歉都沒有。」而事隔一天，小孩的手還是有些紅紅的。

投訴者表示，原本想說業者沒道歉就算了，回到家吃米血還咬到硬塊，打開發現有多顆小石頭，讓她覺得很誇張；且因店家沒在網路上刊登聯絡資訊，好像也無法向對方反映。

▲▼投訴人吃米血咬到多顆石頭。（圖／東森新聞）



記者實際回到店家，老闆正在備料，他表示，當下沒有辦法很完美處理深感抱歉，如果小姐有再回來跟他們提起，願意很真摯跟她道歉並賠償；針對米血問題，會跟中央工廠反映，對食材上再要求。

而這間東山鴨頭在網路上的負評也不少，有網友指稱態度不佳、價格不透明等等。對此，業者指出，對於消費者的留言會虛心檢討，再加強員工教育訓練，避免類似情形再次發生。

▲▼業者出面道歉。（圖／東森新聞）

