　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

▲▼安平港。（圖／記者林悅翻攝）

▲7位台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買來的二手帆船遊艇開回台灣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從馬來西亞蘭卡威駕駛購買二手帆船遊艇開回台灣，8日駛入台南安平商港停放的徐姓台灣籍人士7人，8日深夜經疫管局人員進行檢疫，7人均無發燒等染疫症狀，除先進行船隻全面消毒外，應船員要求駛停高雄興達港後，7人將下船進行居家檢疫。

據了解，疾管局人員於8日深夜11時左右，已到台南安平帆船停放處，請船上7人下船進行檢疫措施，初步檢查7人均無發燒等染疫症狀，疾管局人員並要求該船先做全面消毒。

徐姓人士7人向相關單位要求改停靠高雄興達港，因此該船消毒後將駛離台南安平，改停靠高雄興達港後，再做第2次全船消毒後，讓7人下船返家居家檢疫。據了解，徐姓船員7人均非台南市人。

▲▼7台人從馬來西亞開船回台。（圖／記者林悅翻攝）

據知情人士指出，徐姓等7位台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買來的二手帆船遊艇開回台灣，根本事先沒有申報入港，之前欲停高雄興達港被拒，而後再駛入台南安平商港，停靠在亞果遊艇碼頭，船上人員欲下船時遭海巡人員制止，才讓這件事件曝光。

知情人士表示，安平港並非國際港而是商港，並無入出境管理及疾管相關單位與人員駐守，豈是可說來就來、說停就停的地方，除了檢疫之外，出入境管理也是問題，該船根本沒有作任何申報計畫，中央相關單位，如何能事先派員到場進行檢疫及出入境管理等相關程序？海巡人員就地戒護，不讓船員下船，本來就是合理作為。

據了解，台南市政府已主動與中央疾病管制署連繫，該船駛停港警碼頭，台南市政府認為，雖然此事屬中央CDC權責處理單位，但為防成為防疫破口，才由台南市衛生局長許以霖，親自到現場關心了解，協助中央CDC處理。

ET快訊
三上悠亞才拿第2！「現役AV女優排行榜」公開　第1名換人當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

高雄男百萬新車「牽1天就酒駕」　高市警2天狂抓64件酒駕

7台人從馬來西亞開船回台！買二手帆船　漂流2個月駛入安平港

驚悚影曝！貨櫃車沒固定…一過彎「整個被帶走」　翻墜落溪

北科大男大生「爬教學大樓頂」　頂樓墜落身亡：現場沒留任何遺物

北科大驚傳墜樓！男大生8樓墜下「雙腿骨折」　倒臥血泊身亡

影／黑狗兄國道亂竄不忍見變屍體　佛心男解救遭狠咬脖子濺血

幫許崑源女兒喬車位　翻臉男飆店家「囂張三小」網：這要怎麼選

騎車滑手機被叭！高雄男挫一下「轉頭挑釁」　大馬路對嗆10秒

輾腳案結局？傳車主控員警造謠！　桃園分局：冷處理，到此為止

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

雞排妹鄭家純、陳沂半夜開撕！　被酸「懂找律師」…「奪命連環扣」直球對決

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

李昇基《MOUSE》就是殺人魔本尊！　對著鏡子練表情..純真樣都是裝的

7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

高雄男百萬新車「牽1天就酒駕」　高市警2天狂抓64件酒駕

7台人從馬來西亞開船回台！買二手帆船　漂流2個月駛入安平港

驚悚影曝！貨櫃車沒固定…一過彎「整個被帶走」　翻墜落溪

北科大男大生「爬教學大樓頂」　頂樓墜落身亡：現場沒留任何遺物

北科大驚傳墜樓！男大生8樓墜下「雙腿骨折」　倒臥血泊身亡

影／黑狗兄國道亂竄不忍見變屍體　佛心男解救遭狠咬脖子濺血

幫許崑源女兒喬車位　翻臉男飆店家「囂張三小」網：這要怎麼選

騎車滑手機被叭！高雄男挫一下「轉頭挑釁」　大馬路對嗆10秒

輾腳案結局？傳車主控員警造謠！　桃園分局：冷處理，到此為止

元元控前閨蜜偷錢挨告…北檢不起訴！陳甯亞隔空發聲：真是怕妳了

長征五號火箭9日「返回大氣層」　可能掉在哪？分析一次看

電腦椅一張近4萬！女子看「普通外觀」喊貴…內行人打臉：坐過就知

第二波水逆來了！「5星座」慘成重災戶　金牛人財兩失大噴錢

韓網熱議IU美貌十年不變！「用鮮奶濕敷」私房5大保養技巧公開　

伍鐸支援先發對猿跨季6連敗　黃子鵬應戰守護主場

《青你3》決賽取消…「出道名單」仍爆出！粉絲看排名氣瘋：離譜

7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

林忠正／中國超限戰 vs 美國進階版超限戰

一直待在市場中！　跳出個股操作的思維

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

7台人馬國買船！漂流2個月駛入安平港

即／雲林黑車霸王迴轉　24歲機車騎士T字衝擊慘死

台南安平帆船7人檢查無發燒等染疫症狀

北科大驚傳墜樓！男大生8樓墜下身亡

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

網提11質疑！輾腳警回應喊「車主找人騷擾我」

輾腳案傳車主控員警造謠！　桃園分局：到此為止

警察視角片曝光！輾腳警還原現場

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

憤怒警決定轉性冷靜了！網友爆撻伐　分局快炸鍋

更多熱門

相關新聞

高雄男百萬新車牽1天就酒駕　高市警2天抓64件酒駕

高雄男百萬新車牽1天就酒駕　高市警2天抓64件酒駕

名嘴黃暐瀚的母親因為酒駕喪生，讓各地警局加強取締酒駕，高雄市警局6日起連續3日啟動擴大取締酒駕！動員高雄17個警分局共計1500名警力多點式路檢，2天就取締了64件酒駕，其中更有一名男子昨天下午剛牽新車，晚間酒駕就被抓，賓士更可能被查扣。

7台人馬國買船！漂流2個月駛入安平港

7台人馬國買船！漂流2個月駛入安平港

馬國男大生獨爬教學大樓　頂樓墜身亡

馬國男大生獨爬教學大樓　頂樓墜身亡

聯電投資台南南科1千億

聯電投資台南南科1千億

老婦崗山之眼訪友曬昏頭　幸得警助化危機

老婦崗山之眼訪友曬昏頭　幸得警助化危機

關鍵字：

馬來西亞蘭卡威帆船遊艇台南安平港高雄興達港居家檢疫居檢

讀者迴響

熱門新聞

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

三上悠亞才第二！　現役AV女優排行公開

雞排妹又狂call！陳沂直接公布號碼掀議

他撿「邪門鐵鍊」　10小時後慘遭截肢

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

6女1男極樂遊艇上露點野戰　不雅片外流

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

小貨車時速飆破154公里遭罰8千！原廠1句話打臉警

撞破嬌妻睡小王！他下跪驚知以前睡更多人

陳年腳皮厚到裂開　27秒噁片瘋傳

周華健唱《家後》一半... 仙女級天后突上台！全場叫瘋

月薪80K是啥感覺？網曝殘酷真相

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

台中8旬失智婆「獨推輪椅」待路旁　暖員警熱心救援：拜託...讓我幫妳

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

輾腳警被罵不忍「全部截圖提告」　狂飆47則留言：寧願不要工作！

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面