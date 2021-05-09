7台人買船「開11天回台」！海巡急擋　將停靠高雄興達港「居檢」

▲7位台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買來的二手帆船遊艇開回台灣。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

從馬來西亞蘭卡威駕駛購買二手帆船遊艇開回台灣，8日駛入台南安平商港停放的徐姓台灣籍人士7人，8日深夜經疫管局人員進行檢疫，7人均無發燒等染疫症狀，除先進行船隻全面消毒外，應船員要求駛停高雄興達港後，7人將下船進行居家檢疫。

據了解，疾管局人員於8日深夜11時左右，已到台南安平帆船停放處，請船上7人下船進行檢疫措施，初步檢查7人均無發燒等染疫症狀，疾管局人員並要求該船先做全面消毒。

徐姓人士7人向相關單位要求改停靠高雄興達港，因此該船消毒後將駛離台南安平，改停靠高雄興達港後，再做第2次全船消毒後，讓7人下船返家居家檢疫。據了解，徐姓船員7人均非台南市人。

據知情人士指出，徐姓等7位台灣籍人士，3月底從馬來西亞蘭卡威駕駛購買來的二手帆船遊艇開回台灣，根本事先沒有申報入港，之前欲停高雄興達港被拒，而後再駛入台南安平商港，停靠在亞果遊艇碼頭，船上人員欲下船時遭海巡人員制止，才讓這件事件曝光。

知情人士表示，安平港並非國際港而是商港，並無入出境管理及疾管相關單位與人員駐守，豈是可說來就來、說停就停的地方，除了檢疫之外，出入境管理也是問題，該船根本沒有作任何申報計畫，中央相關單位，如何能事先派員到場進行檢疫及出入境管理等相關程序？海巡人員就地戒護，不讓船員下船，本來就是合理作為。

據了解，台南市政府已主動與中央疾病管制署連繫，該船駛停港警碼頭，台南市政府認為，雖然此事屬中央CDC權責處理單位，但為防成為防疫破口，才由台南市衛生局長許以霖，親自到現場關心了解，協助中央CDC處理。