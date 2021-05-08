高雄警2天狂抓64件酒駕！　男百萬新車「牽1天就酒駕」

▲車主才剛牽新車1天，就因酒駕遭到取締。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

名嘴黃暐瀚的母親因為酒駕喪生，讓各地警局加強取締酒駕，高雄市警局6日起連續3日啟動擴大取締酒駕！動員高雄17個警分局共計1500名警力多點式路檢，2天就取締了64件酒駕，其中更有一名男子昨天下午剛牽新車，晚間酒駕就被抓，賓士更可能被查扣。

苓雅分局6日深夜10點多，在中正一路、福德三路口實施酒駕路檢，才剛架設好路檢阻絕器材，5分鐘內就查獲一名林姓男子酒測值0.27。

涉嫌酒後駕車的林姓男子指出，他被攔查當下所開的休旅車是當天剛牽的新車，市價500多萬、他以400多萬價格入手，但由於林男的老婆駕駛技巧不純熟，不敢貿然開大台的休旅車回家，只好讓剛參加完家族聚餐的先生冒險酒後駕車，沒想到碰上警方擴大臨檢。

▲高雄警方擴大臨檢，2天就抓了64件酒駕。（圖／記者黃子倩翻攝）



林男事後表示自己在母親節前夕的家族聚餐場合喝了兩杯威士忌，對於冒險酒駕上路遭查獲，事後他感到很懊悔。

高雄市警察局局長黃明昭表示，警方強勢執法，透過高強度、高密度、多點式之酒駕取締作為，展現警方對酒駕行為決不寬貸之決心，以確保市民安全的居住環境。高雄市政府警察局並提醒市民：「酒前不碰車，酒後不開車！」，警方絕對依法嚴辦，保護市民大眾行的安全。

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