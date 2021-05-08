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印度「黑真菌症」感染率暴增…致死率高達50％！　呼吸器成關鍵

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲真菌恐透過未消毒的水進入氧氣機後入侵人體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

印度新冠肺炎疫情加劇，然而同樣致命的「黑真菌症」也伴隨著病毒而來。根據當地醫生指出，越來越多新冠肺炎的患者染上黑真菌，出現失明、感染部位發黑等症狀，若是真菌蔓延到大腦，致死率則高達50％。據悉，使用呼吸機的患者有很高的感染率，原因可能是未經消毒的水進入加濕器，導致真菌跟著進入人體。

綜合《獨立報》、《印度時報》報導，印度德里甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）醫師Atul Gogia表示，隨著新冠肺炎病例數不斷增加，越來越多患者出現感染「黑真菌症」（ black fungus）的症狀，「當患者血糖過高或無法控制時，就越容易出現這種情況，我們每天至少都會看到一例。」

▲▼印度,新冠肺炎。（圖／路透）

▲印度過去24小時新增41萬4188例確診。（圖／路透）

事實上，去年底印度就曾爆發白黴菌真菌感染，這種真菌一般會從鼻子吸入，再感染眼睛和大腦，若沒有及時就醫，超過50％的患者可能在數天內死亡，而黑真菌的感染症狀也與此相同。Atul Gogia指出，「今年隨著疫情再度爆發，感染率也再次飆升，許多患者失去視力，甚至必須切除鼻子和下顎。」

拉姆馬諾哈爾醫院（Ram Manohar Lohia Hospital）醫師庫馬爾（Gaurav Kumar）表示，感染後的症狀通常會在染疫康復後二至三天出現，但目前也發現有使用呼吸器的患者，感染真菌的機率更高，「如果將未經消毒的水裝在與氧氣管相連的加濕器中，大量的微生物、真菌就會跟著進入人體，導致免疫功能低下的患者感染。」

根據統計，印度過去24小時新增41萬4188例確診、3915人死亡；全國醫療系統瀕臨崩潰，呼吸器和氧氣瓶嚴重短缺，甚至有不肖人士以滅火器佯裝成氧氣鋼瓶，高價販賣給心急如焚的家屬。

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