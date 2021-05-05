帕金森婦治胸悶！6針下去扎破肺枉死　水電工密醫要關1年

▲葉姓裝潢工自稱「加拿大漢醫學院」受過治療師訓練並取得執照，卻把張姓婦人的肺紮塌了。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名67歲張姓婦人因胸悶不適，於2020年5月間透過親友介紹，向自稱治療師的葉姓密醫求助，沒想到張姓密醫才扎針3分鐘，她就開始不舒服，緊急拔針後仍陷入昏厥，經送醫不治。葉男坦承曾幫死者針灸，法醫研究所報告也顯示死者胸部遭穿刺導致肺部萎縮致死。新竹地院審理終結，法官認為，葉不具醫師資格又誤判情勢，第一時間未立即通報119將其送醫，依醫師法非法執行醫療業務罪判刑一年。

從未在台取得醫師執照的57歲的葉姓裝潢工，自稱曾飛往加拿大「加拿大漢醫學院」受治療師訓練並取得執照。2020年5月19日下午，罹患有帕金森及慢性肺炎的張婦則透過嫂嫂找上葉姓密醫求診。

葉男警詢時表示，當天是第一次替張女看診，兩人無仇恨糾紛，他使用經絡探測儀得知患者有胸悶及糖分偏高症狀，因此判定需使用針灸來調理，也告訴患者「若期間有不舒服得立即告知」，隨後就施以針灸約3分鐘。當時張女一表示不舒服他就立刻拔針，之後患者起身上廁所，被看護發現已昏倒。

葉男上前掐住張女人中穴刺激，但張女仍未甦醒，後來由其親屬通報119，他在電話中依指示進行CPR。

死者家屬則表示，針灸後患者在廁所昏倒，當下有要求葉男要打119，對方卻回說「只是暈針不會死」，不用過度擔心，直到半小時後才將張女通報送醫。

張婦遺體經解剖發現有氣胸現象，肺部如同氣球洩氣般明顯萎縮塌陷，研判是肺部遭尖銳的物品刺穿導致肺部破掉，胸部則左右側各有扎3針痕跡，張婦死亡原因與葉男扎針行為有其因果關係。

法官認為，葉男並未取得合法醫師資格，僅憑曾參與「加拿大漢醫學院」另類療法課程取得治療師證書，率然非法執行醫療業務並向求診者收取費用，且第一時間未立即通報將張女送醫，導致憾事發生，至今未獲對方家屬諒解，考量葉坦承犯行，審酌依醫師法非法執行醫療業務罪判刑1年。

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