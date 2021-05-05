一家四口曾住諾富特！竹市國小童被通知居家隔離　教室大消毒



▲桃機諾富特飯店爆發機師感染事件後，外面有身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員場進入。（資料圖／記者沈繼昌攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市某國小傳出一名女學童在4月24日與家人入住桃園諾富特飯店，因後續爆發華航機師群聚感染事件，為避免感染及控制疫情，中央流行疫情指揮中心也要求一般房客也須集中居家隔離。

這名女學生及其一家四口都於本周開始居家隔離中，校方也發通知單給該名學生的班級家長，並進行班級消毒工作。校方說，女學生在4月26日到4月30日都有到學校上課，3日開始未到校並進行居家隔離，為慎重起見，校方也對教室進行消毒，不過由於女學生屬低風險的居隔族群，所以請家長們不用恐慌。

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▲新竹市也有國小女童曾入住該飯店，被要求一家四口居隔。（圖／讀者提供）

校方強調，女學生與家人都已集中居隔中，對女學生家人來說，他們是為了大家的健康被迫中斷工作與學習，且是屬低風險的居隔者，要等居隔結束後再採驗，並非接觸確診者或本身有染疫風險，呼籲家長勿驚慌及誤傳訊息。

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